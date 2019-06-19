Джей Джей Абрамс
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💸Джей Джей Абрамс выбрал WarnerMedia вместо Netflix и Amazon

от Telekritika
От Telekritika 87
Главная Кино 💸Джей Джей Абрамс выбрал WarnerMedia вместо Netflix и Amazon

Кинокомпания Bad Robot Джей Джей Абрамса на пути к соглашению с холдингом о создании общего контента для нового потокового сервиса WarnerMedia.

В рамках сделки, как сообщает The Hollywood Reporter, Абрамс и компания продолжат создавать и разрабатывать новые проекты для WarnerMedia, а также контролировать другую продюсерскую деятельность в сфере кино, телевидения и цифровых платформ. Сумма договора между холдингом и кинокомпанией оценивается в $500 млн.

Благодарить за такую крупную цену на шоураннера можно Netflix, который помог всколыхнуть рынок проверенных хит-мейкеров, когда подписал Шонду Раймс и Райана Мерфи за $100 млн и $300 млн соответственно. Warner, Comcast и Disney запланировали выпуск своих потоковых сервисов, чтобы конкурировать с Netflix, Amazon и Apple, и поэтому готовы выложить круглую сумму за ведущих продюсеров.

Сейчас Джей Джей Абрамс занимается постпродакшеном девятого эпизода «Звездных войн» для Disney, а для телевидения готовит драму HBO «Лавкрафт» (вместе с Джорданом Пилом). Также он все еще числится в исполнительных продюсерах сериалов Castle Rock и Westworld вместе с Лайзой Джой и Джонатаном Ноланом.

Кроме того, Абрамс и Bad Robot готовят три шоу для Apple: адаптацию книги Стивена Кинга Lisey’s Story с Джулианной Мур, Little Voice Сары Бареллис и My Glory Was I Had Such Friends с Дженнифер Гарнер.

Фото: Getty Images

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