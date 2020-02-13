Disney снимет сиквел «Аладдина»

После успешной перезагрузки «Аладдина», Disney решил снять продолжение фильма, пишет Variety. Источники издания сообщают, что фильм находится на ранней стадии разработки.

Дэн Лин, Джонатан Эйрих и Райан Халприн снова выступят продюсерами. Студия также надеется, что Уилл Смит и исполнители ролей Аладдина и Жасмин вернутся к съемках в сиквеле. Сделку им предложат, когда будет готов сценарий, над которым работают Джон Гатинс и Андреа Берлофф.

В настоящее время неизвестно, вернется ли к режиссуре проекта Гай Ричи. Однако лента точно планируется к запуску в кинотеатральный прокат, а не на стриминге Disney Plus. Сюжет будет оригинальной разработкой и не будет повторят мультфильм «Аладдин 2».

Напомним, ремейк «Аладдина» вышел в 2019 году и собрал $1,05 млрд в мировом прокате, став самым успешным релизом в карьере Уилла Смита и Гая Ричи.

Фото: кадр из фильма «Аладдин»

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