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Disney снимет сиквел «Аладдина»

от Telekritika
От Telekritika 369
Главная Кино Disney снимет сиквел «Аладдина»

Сюжет картины будет оригинальной разработкой.

После успешной перезагрузки «Аладдина», Disney решил снять продолжение фильма, пишет Variety. Источники издания сообщают, что фильм находится на ранней стадии разработки.

Дэн Лин, Джонатан Эйрих и Райан Халприн снова выступят продюсерами. Студия также надеется, что Уилл Смит и исполнители ролей Аладдина и Жасмин вернутся к съемках в сиквеле. Сделку им предложат, когда будет готов сценарий, над которым работают Джон Гатинс и Андреа Берлофф.

В настоящее время неизвестно, вернется ли к режиссуре проекта Гай Ричи. Однако лента точно планируется к запуску в кинотеатральный прокат, а не на стриминге Disney Plus. Сюжет будет оригинальной разработкой и не будет повторят мультфильм «Аладдин 2».  

Напомним, ремейк «Аладдина» вышел в 2019 году и собрал $1,05 млрд в мировом прокате, став самым успешным релизом в карьере Уилла Смита и Гая Ричи.

Фото: кадр из фильма «Аладдин»

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