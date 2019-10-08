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🎞 Четыре украинских фильма покажут в специальной программе на Viennale

от Telekritika
От Telekritika 525
Главная Кино 🎞 Четыре украинских фильма покажут в специальной программе на Viennale

В столице Австрии с 24 октября по 6 ноября пройдет ежегодный венский кинофестиваль – Viennale, в рамках которого будет впервые представлена специальная программа украинского кино.

На фестивале покажут четыре украинские картины, ставшие призерами престижных кинофестивалей в Венеции, Карловых Варах и Одессе: «Домой» Наримана Алиева, «Мои мысли тихие» Антонио Лукича, «Атлантида» Валентина Васяновича и «Папа – мамин брат» Вадима Илькова.

Наша программа на этом кинофестивале организована Украинским институтом совместно с компанией «Артхаус Трафик» и является частью Двустороннего года культуры Австрия-Украина 2019 – инициативы руководства двух государств, провозглашенной в целях интенсификации культурного диалога для укрепления доверия и взаимопонимания.

Viennale – крупнейший австрийский кинофестиваль. Его проводят в Вене с 1960 года. Аудитория фестиваля составляет 90 тыс. зрителей.

Напомним, ранее стали известны имена номинантов на звание лучшего украинского фильма, по мнению кинокритиков.

Фото: Arthouse Traffic

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