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💸 «Человек-паук» стартовал в США с внушительной кассой

от Telekritika
От Telekritika 165
Главная Кино 💸 «Человек-паук» стартовал в США с внушительной кассой

В День независимости Соединенных Штатов фильм «Человек-паук: вдали от дома» отправился покорять экраны североамериканских кинотеатров, где оправдал себя большой кассой.

Новая часть истории про супергероя в первый день собрала более $27 миллионов. Это в разы больше, чем любой другой фильм Киновселенной Marvel, стартовавший в среду. Об этом сообщает Variety.

Для сравнения, «Мстители: Финал» собрали в первый день $25,3 миллиона. На данный момент «Вдали от дома» имеет более $39 миллионов в домашнем прокате и $110 миллионов в мировом. Sony предсказывают, что супергеройский фильм соберет около $125 миллионов за первые шесть дней в американских кинотеатрах. У компании большие шансы, ведь кинокомикс выходит в один из самых крупных уик-эндов в США.

Напомним, 23-й фильм Киновселенной Marvel рассказывает о событиях после войны с Таносом. Питер Паркер отправляется в путешествие со своим классом по Европе, но там его вербует Ник Фьюри для борьбы с чудовищными элементалями.

Ранее мы рассказывали, как мультфильм «История игрушек» в прокате бьет хоррор «Аннабель».

Фото: Marvel Studios

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