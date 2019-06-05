👨🏻‍🚀▶ Брэд Питт ищет отца в трейлере фильма «К звездам»
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👨🏻‍🚀▶ Брэд Питт ищет отца в трейлере фильма «К звездам»

от Telekritika
От Telekritika 72
Главная Кино 👨🏻‍🚀▶ Брэд Питт ищет отца в трейлере фильма «К звездам»

Вышел полноценный трейлер научно-фантастической драмы «К звездам» Джеймса Грэя, в котором Брэд Питт исполнил главную роль.

По сюжету, астронавт Рой Макбрайд отправится к отдаленным уголкам Солнечной системы, чтобы найти своего отца, который исчез 20 лет назад в ходе миссии по поиску внеземной жизни.

За постановку фильма отвечает Джеймс Грэй, американский режиссер с корнями из Хмельницкой области. В частности он известен как обладатель «Серебрянного льва» Венецианского кинофестиваля за криминальный фильм «Маленькая Одесса».

В новом фильме Грэя компанию в актерском составе Брэду Питту составят Томми Ли Джонс («Люди в черном», «Старикам тут не место»), Рут Негга («Лавинг»), Дональд Сазерленд («А теперь не смотри», «Голодные игры») и Лиза Гэй Хэмилтон («Власть»).

Премьера запланирована на 20 сентября 2019 года.

Накануне также вышел первый тизер фэнтезийного сериала с Карой Делевинь Carnival Row.

Фото: Getty Images

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