Брэд Питт и Эмма Стоун окажутся в Голливуде 1920-х годов

Новую картину от автора «Ла-Ла Лэнда» выпустит кинокомпания Paramount Pictures. Сюжет «Вавилона» развернется в Лос-Анджелесе 1920-х годов, на стыке немого и звукового кино. В фильме переплетутся линии вымышленных и реальных персонажей, как это было в очень близком по духу «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино.

Главных героев вероятнее всего сыграют Брэд Питт и Эмма Стоун. Об этом сообщает Deadline. Актеры близки к участию в проекте, тем более что для Шазелла и Стоун это будет вторая совместная работа после «Ла-Ла Лэнда».

Выпустит фильм Paramount Pictures, которая выиграла это право у Lionsgate. К списку продюсеров картины – Марку Платту («Ла-Ла Лэнд»), Мэтт Плоффу («5-я волна») и Оливии Хэмилтон – присоединился актер Тоби Магуайр.

Фильм планируют выпустить 25 декабря 2021 года в ограниченном прокате и 7 января в широком.

Напомним, Дэмьен Шазелл – самый молодой режиссер, получавший «Оскар» за «Лучшую режиссуру». Его полнометражный проект «Ла-Ла Лэнд» в 2016 году собрал максимальное количество номинаций.

12 ноября Paramount Pictures представили обновленного Соника в новом трейлере фильма о культовом герое видеоигр.

Для коллажа использовались фото Getty Images

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