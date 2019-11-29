Бородянский представил результаты анализа эффективности господдержки кино

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». Информация была собрана Госкино и актуальная по состоянию на 1 октября 2019 года. По словам министра, за пять лет не была построена система обязательств продюсеров относительно финансирования фильмов Государственным агентством по вопросам кино.

«Сегодня, когда продюсер получает деньги, у нас нет обязательств по количеству зрителей, по количеству возвращенных средств, и вообще обязательств как таковых по количеству фестивалей или наград. Есть только общее обязательство, чтобы фильм вышел, и даже эти обязательства часто нарушались», – передает слова Бородянского «Интерфакс».

За пять лет государство через Госкино профинансировало 1,6 млрд грн на 224 фильма (92 продюсера). На массовое кино было выделено 1,103 млрд грн (67 фильмов), на авторское — 171,3 млн грн (16), на анимацию —150,8 млн грн (31), на игровое кино — 115,6 млн грн (74), на дебютные фильмы — 76,3 млн грн (36).

В топ-5 продюсеров по сумам финансирования и количеству профинансированных фильмов вошли:

Владимир Филипов, Андрей Суярко, Алла Овяникова (148,4 млн грн на 15 фильмов);

Максим Асадчий (119,1 млн грн на 9 фильмов);

Олег Щербина (80,7 млн грн на 10 фильмов);

Игорь Савиченко (61,5 млн грн на 16 фильмов);

Егор Олесов, Оксана Мельничук (55,8 млн грн).

Бокс-офис фильмов, которые финансировало Госкино, составил 265,5 млн грн. 33,85 млн грн было возвращено продюсерами в Госкино.

В топ-5 фильмов по возврату финансирования вошли:

«Скажене весілля» (Юрий Горбунов);

«Я Ты Он Она» (Владимир Зеленский);

«Секс и ничего личного» (Влад Ряшин);

«Незламна» (Егор Олесов);

«Киборги» (Иванна Дядюра).

В топ-5 по зрительской аудитории вошли фильмы:

«Я Ты Он Она»;

«Скажене весілля»;

«Украденная принцесса»;

«Киборги»;

«Секс и ничего личного».

Отмечается, что 80% зрительской аудитории собрали фильмы, которые получили только 18% от средств Госкино.

Напомним, ранее Владимир Бородянский озвучил старт второго конкурса на должность главы Госкино.

Фото: Александра Йорк

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