 «Большая картина»: книга о кардинальных переменах в кинобизнесе

Онлайн-медиа Filmmaker опубликовало подробный обзор книги «Большая картина: борьба за будущее кино», которая открывает глаза на новую конфигурацию внутри киностудий Голливуда. Данная книга – прекрасный гайд для независимых кинопроизводителей, как выжить в неравной конкуренции с большими студиями.

Бен Фриц с 2004 года пишет об индустрии развлечений для лучших изданий, таких как Variety, Los Angeles Times; в настоящее время является редактором The Wall Street Journal.

«Телекритика» рекомендуем прочесть краткую рецензию (книга пока доступна только на языке оригинала) всем, кто планирует интегрироваться в мировой кинорынок, а также интересующимся темой кинобизнеса журналистам.

Голливуд преобразовывается

Шесть крупных студий – Disney, Warner Bros., Universal, Fox, Sony и Paramount – заметно изменились. Немногие кинематографисты понимают, насколько глубокими были эти изменения и как они трансформировали их возможности.

Эра франшиз в кинопроизводстве

Начинается книга с предисловия «Как франшизы убили оригинальность в Голливуде», в котором Фриц заявляет, что «Эра рассвета франшизных фильмов – самая значительная революция в кинобизнесе с тех пор, как в 1950-х годах закончилась студийная система». До этого времени ни одна другая отрасль не производила так много продуктов с таким малым представлением о том, будут ли они успешно восприняты рынком. Он противопоставляет это успеху Warner Bros., Universal и, прежде всего, Disney, которые разрабатывали и использовали такие крупные бренды, как «Гарри Поттер», «Форсаж», «Звездные войны» и т. д.

Успешные кинофраншизы обеспечивают лучшую прогнозируемость. Стоимость создания следующего фильма в серии и ожидаемые от него доходы могут быть определены намного точнее, чем стоимость оригинального фильма. Высокобюджетные франшизные фильмы могут «порождать бесконечные сиквелы, мерчендайзинг и так далее», в том числе поездки в тематические парки развлечений, игрушки и выгодные дополнительные услуги.

Аудитория, построенная вокруг франшизы, значительно снижает риск финансовых потерь.

Фриц иллюстрирует недавнее доминирование франшиз, отмечая, что «из 50 лучших фильмов в глобальном прокате между 2012 и 2016 годами 43 были дополнениями, побочными линиями или адаптациями популярных комиксов и романов для подростков (пять из оставшихся семи были семейные анимации)». Кинопроизводство франшиз также значительно уменьшило влияние и гонорары звезд. Лояльность аудитории перешла от звезд к франшизам и теперь «звезды имеют значение, только выступая в правильных ролях».

Международные кассовые сборы

Международные кассовые сборы увеличились с 8,6 млрд долларов в 2001 году до 27,2 млрд долларов в 2016-м. Они выросли до 70% от общего объема мирового проката в 38,6 млрд долларов. Продажа билетов за пределами Северной Америки в 2016 году была в 2,3 раза выше, чем продажа билетов в Северной Америке, – на 11,4 миллиарда долларов.

Рост международных продаж билетов усиливает переход киностудий к созданию франшиз. Фриц отмечает, что «48 самых кассовых голливудских фильмов за границей – это боевики, приключенческие фильмы с большим количеством визуальных эффектов или семейная анимация» (за исключением «Титаника»).

Жизнь за пределами франшизы

Помимо того, что «Большая картина» фокусируется на статусе студийного кинопроизводства, она также дает представление о кинопроизводстве вне студий. Фриц использует термин «пик телевидения». Он отмечает, что не так давно «телевидение было средой привычного, а кино – средой оригинального». Появление оригинального, рискованного телевидения напрямую связано со снижением оригинального, рискованного кино.

Международные кассовые сборы увеличились с 8,6 млрд долларов в 2001 году до 27,2 млрд долларов в 2016 году.

В чем причина? Технологические изменения открыли золотой век телевидения. Видеомагнитофоны позволили смещать программы по времени, а DVD – смотреть целые сезоны сериалов. Вы можете записывать все эпизоды любимых шоу для остроченного просмотра. Netflix начал выкладывать в доступ все серии сразу, делая возможным беспроблемный просмотр. Никогда еще не было так просто смотреть, что ты хочешь, когда ты этого хочешь. Сидеть дома и смотреть любимые сериалы за небольшую плату или бесплатно по телевизору в качестве HD стало более привлекательным для многих зрителей, чем выходить в кинотеатр и тратить деньги на билеты, парковку и, возможно, няню, чтобы посмотреть посмотреть премьеру, которая может понравиться или не понравиться.

Поскольку качество и разнообразие телевидения резко возросло, новая привычка проводить досуг дома заменила старую привычку к выходам в кино для значительного числа людей. «Уже давно очевидно, что телевидение – лучший бизнес, чем кино», – считает Фриц. Он отмечает, что телевизионные сети являются наиболее прибыльными частями крупных медийных компаний, включая Disney, Viacom и NBC Universal.

Возможности для независимых

Кинопроизводство франшиз в крупных киностудиях впечатляет. Это предостерегающая история для независимых режиссеров, увлеченных созданием умного кино. Хотя есть редкие исключения, в том числе «Темный рыцарь», «Чудо-женщина» и «Черная пантера», предпочтительным подходом к фильмам о супергероях являются «Мстители: Бесконечная война». Это весьма посредственное продолжение, но аудитория смирилась, и критики восприняли его гораздо серьезнее, чем оно того заслуживает.

Власть режиссеров в Голливуде значительно уменьшилась

Автор объясняет, что роль режиссеров фильмов-франшиз похожа на роль режиссеров телесериалов – их работа заключается в том, чтобы поддерживать внешний вид и стиль всего сериала, будь то «Во все тяжкие» или«Звездные войны». Задача – оставаться в полосе серии, а не выезжать на новые дороги. Основное предположение заключается в том, что зрители хотят больше того же самого, будь то «Форсаж 10» или «Миссия невыполнима 15». По словам Фрица, раньше было более 12 голливудских режиссеров, которые могли легко получить зеленый свет на свои фильмы, но сегодня их всего три – Стивен Спилберг, Джеймс Кэмерон и Кристофер Нолан.

Раньше было более 12 голливудских режиссеров, которые могли легко получить зеленый свет на свои фильмы, сегодня их всего три – Стивен Спилберг, Джеймс Кэмерон и Кристофер Нолан.

Вместо того, чтобы рассматривать нежелание студий финансировать драмы как проблему, независимые должны рассматривать это как возможность. Все еще есть значительная аудитория для взрослых драм, и теперь студии предлагают мало или вообще не участвуют в конкурсе. Это также верно для всего спектра нефраншизного кинопроизводства.

Такие дистрибьюторы контента, как Netflix и Amazon придумали собственную тактику распространения видео. Amazon Studios запускает фильмы вначале в кинотеатрах. Netflix предпочитает делать фильмы доступными непосредственно подписчикам в день их премьеры, независимо от того, будут ли они одновременно запущены в кинотеатрах.

Когда Netflix начинал сервис DVD-mail, он полагался на студии, которые снимали значительное количество фильмов, которые он арендовал. Когда Netflix отдали приоритет цифровой дистрибуции, было решено, что он не будет зависеть от студийных фильмов, поэтому он открыл собственный продакшен, продукцию которого можно увидеть только на Netflix.

Вместо использования аналоговой рогатки Netflix использовал виртуальное оружие и инновационные идеи.

Вместо использования аналоговой рогатки Netflix использовал виртуальное оружие и инновационные идеи, чтобы захватить студии. Он справился с переходом на цифровую дистрибуцию гораздо лучше, чем «неуклюжие» студии. Netflix изменил глобальную систему распространения. Компания обладает гораздо большей способностью к инновациям, чем студии, у которых гораздо большая инерция. Netflix смотрит вперед, в то время как студии слишком часто смотрят назад.

Новая экономика

В заключительной главе «Большой картины» Фриц ставит под сомнение «традиционную экономику кино, при которой каждое производство стремится быть прибыльным». Он считает, что достижение этой цели «еще больше сузит типы фильмов, которые студии старой школы, такие как Sony, могут сделать, до больших, громких и финансово безопасных супергероев, сиквелов и спин-оффов».

Он противопоставляет этот подход «новой экономике кино», которая, как он убежден, будет стимулировать продакшен всех видов. Netflix является ведущим примером этого подхода. Его цель – увеличить количество подписчиков, а не продавать больше билетов или скачиваний. Вместо того, чтобы продавать фильмы один за другим, он продает доступ к растущей библиотеке фильмов и телевидения. Приоритетом является привлечение новых подписчиков и сохранение существующих.

Netflix свободен от ограничений традиционных дистрибьюторов, которые не будут платить больше, чтобы приобрести фильм, чем они ожидают от дистрибуции в сетях. Netflix может финансировать оригинальный фильм или сериал, не обращая внимания на то, превысит ли прогнозируемый доход себестоимость производства.

Netflix может финансировать оригинальный фильм или сериал, не обращая внимания на то, превысит ли прогнозируемый доход себестоимость производства.

Amazon также уделяет первостепенное внимание привлечению и удержанию подписчиков (prime members). В отличие от Netflix, который зарабатывает только на абонентской плате, Amazon извлекает выгоду из продаж своих фильмов в виде билетов в кинотеатр и, что самое важное, из всех покупок, которые Prime Member совершает на его платформе.

Параллельный мир

Существует параллельный мир независимого кинопроизводства, в котором прославляется оригинальность. Цель – сделать то, что зрители раньше не видели, а не создавать взаимозаменяемые продолжения. Многие независимые стремятся изменить то, как люди видят мир, вместо того, чтобы пытаться как можно точнее воспроизвести опыт, который они имели ранее. В отличие от конвейеров франшизных фильмов действительно творческие режиссеры, писатели и продюсеры так же важны, как и прежде.

В этом параллельном мире есть беспрецедентные возможности дистрибуции, значительно отличающиеся от находящихся в центре внимания больших киностудий. Кинопроизводители могут разделить права между дистрибьюторами и сохранить право продавать продукт прямо со своих веб-сайтов.

Многие независимые разрабатывают индивидуальные и гибкие стратегии дистрибуции, в отличие от студий, которые используют формальные и фиксированные дистрибьюторские планы.

Независимые игроки кинорынка напрямую общаются с основной аудиторией во время съемок своих фильмов. Эти прямые связи позволяют кинематографистам изначально создавать аудиторию вокруг своих фильмов и, в конечном счете, вокруг себя. Взяв эту личную аудиторию с собой в будущие проекты, они значительно повышают свои шансы на стабильную карьеру. Многие независимые разрабатывают индивидуальные и гибкие стратегии дистрибуции, в отличие от студий, которые используют формальные и фиксированные дистрибьюторские планы.

Примечание

Обзор книги написан Питером Бродериком – ведущим стратегом по дистрибуции и президентом Paradigm Consulting. Он возглавляет дистрибуцию независимых фильмов и консультирует режиссеров и компании по всему миру, помогая разрабатывать индивидуальные стратегии для повышение доходности, увеличения аудитории и степени влияния на нее.