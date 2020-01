Бокс-офис: «Проклятие» не действует на «Дулиттла»

Уик-энд с 16 по 19 января подарил нам четыре премьеры, включая два украинских фильма. На экраны вышли: очередной ремейк ужастика «Проклятие», драма «Просто помиловать» с Майклом Джорданом, экранизация от Кристины Сиволап «Віддана» и трагикомедия «Мої думки тихі» Антонио Лукича.

Большое количество украинских премьер дало свой результат: на прошлом уик-энде целых три фильма украинского производства вошли в топ-10 по сборам.

«Дулиттл» не сдал позиций и оставил за собой лидерство. Фантазийная картина, которая явно не понравилась критикам, получила 14 500 803 грн ($604 704). Несмотря на падение в 45% фильм все еще значительно превышает сборы остальных проектов как минимум в четыре раза.

Премьерный хоррор «Проклятие» занял второе место, заработав 4 815 856 грн ($200 828). Фильм получил достаточно низкие оценки: на IMDB его рейтинг составил всего 4/10. Но чего стоило ожидать, раз фильм стал ремейком американского «Проклятия» 2004 года от японского режиссера Такаси Симидзу. Который в свою очередь является ремейком японского фильма «Дзю-он: Проклятие» (2002).

Еще одна премьера недели – украинская драма «Віддана», экранизация романа Софии Андрухович «Феликс Австрия». Картина принесла 2 912 338 грн ($121 449). Фильм рассказывает о жизни служанки Стефании Чорненько и ее неоднозначных отношениях с госпожой дома и по совместительству сводной сестрой – Аделей Ангер.

На четвертом месте американская драма «Просто помиловать» от режиссера Дестина Креттона, которая также стала новинкой проката. Фильм основан на реальных событиях, описанных в книге Just Mercy: A Story of Justice and Redemption. Картина получила 2 502 280 грн ($104 349).

Пятерку закрывает «Джуманджи: новый уровень», который на 6 неделе проката никак не покинет топ-10. Фильм получил еще 2 403 152 грн ($100 215) в кассу, что почти столько же, сколько уик-энд премьерной «Відданой». Всего фильм получил за время проката в Украине 108 878 302 грн ($4 613 487).

Триллер «Под водой», занявший на прошлой неделе второе место, опустился на шестую позицию. Картина заработала за выходные 2 297 046 грн ($95 790).

За ним следует комедия с Ирмой Витовской и Андреем Лидаговским «Мої думки тихі». На стартовой неделе лента получила всего 1 659 761 грн ($69 214). Ранее «Телекритика» публиковала рецензию на этот фильм, а также брала интервью у его продюсера Дмитрия Суханова.

Десятку закрывают: «Скажене весілля 2» с 1 288 960 грн ($53 751) и общей кассой в 40 383 001 грн ($1 736 157), «Гламурный бизнес» с 1 283 531 ($53 525) и «Рождество на двоих» 1 280 009 грн ($53 378).

Фото: кадр из фильма «Проклятие»

