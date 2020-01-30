Бокс-офис: «Плохие парни навсегда» на первом месте

С 23-26 января 2020 года в украинский кинопрокат вышел очередной отечественный фильм «Экс» от режиссера Сергея Лысенко. Однако в сравнении с остальными украинскими премьерами, фильм стартовал весьма слабо. Также в кинотеатрах прошли премьеры комедийного боевика «Плохие парни навсегда», анимации «Барашек Шон: Фермагеддон» и трагикомедии «Кролик Джоджо».

На этот раз уик-энд покорил полицейский боевик «Плохие парни навсегда» премьера которого состоялась 23 января. Фильм с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях собрал за выходные 25 859 040 грн ($1 062 846), наконец опередив лидера прошлых двух недель – семейную комедию «Дулиттл». Тем не менее «Плохие парни навсегда» – это не оригинальная картина, а продолжение серии «Плохие парни» (1995) и «Плохие парни 2» (2003) с этим же актерским составом.

За ними следует «Дулиттл», который на третьей неделе проката получил 6 955 741 грн ($285 892). Общая касса картины составила рекордные 58 276 992 грн ($2 445 531).

На третьем месте премьерная анимация «Барашек шон: Фермагеддон» с 2 394 154 грн ($98 403), которая была номинирована на «Лучший анимированный фильм» на премии BAFTA. Фильм от создателей франшизы об Уоллесе и Громите и «Гномео и Джульетте» является продолжением приключений барашка Шона.

За ним следует трагикомедия «Мої думки тихі», которая поднялась с 7 места на 4-е. Фильм получил 2 245 202 грн ($92 281), общая касса составила 4 987 198 грн ($207 973). Таким образом, на второй неделе проката на фильм сходило вдвое больше людей. Результат весьма неплох, если учитывать то, что бюджет картины составил около 9 млн грн.

Сатира на вторую мировую войну «Кролик Джоджо» со Скарлетт Йоханссон и Сэмом Рокуэллом в главных ролях получила 2 186 687 грн ($89 876). Фильм рассказывает о мальчике и его воображаемом друге Гитлере.

Заметно просел и лидер прошлой недели – «Проклятие». Двойной ремейк получил 1 652 768 грн ($67 931) и опустился на 6 позицию.

Из украинского кино – свое положение улучшила «Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке»: с 12 места (неделю назад) картина поднялась на 10-е. Бокс-офис составил 576 948 грн ($23 713).

Старт первого полнометражного фильма украинского режиссера Сергея Лысенко не попал даже в топ-10 по бокс-офису. Лента «Экс» о патриотах, затеявших экспроприацию, собрала 306 тыс. грн за премьерную неделю.

Нашумевшая комедия «Сумасшедшая свадьба 2» показывает результаты хуже первой части и получила за уик-энд 447 026 грн ($18 373).

Фото: кадр из фильма «Плохие парни навсегда»

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