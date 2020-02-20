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Бокс-офис: Олдскульный Соник сразил всех   

от Татьяна Мялковская
От Татьяна Мялковская 469
Главная КиноАналитика Бокс-офис: Олдскульный Соник сразил всех   

В лидерах прочно укрепился фильм, снятый по мотивам одноименной видеоигры «Соник», в котором персонаж бегает с молниеносной скоростью, собирает кольца и дерется с боссом.

Абсолютное лидерство прошлого уик-энда досталось ленте «Еж Соник». Фильм опередил прошлого триумфатора в лице «Джентльменов» более чем вдвойне и достиг почти миллиона долларов. Такой успех ожидал картину не только в Украине, но и в Америке, и мире: Соник получил рекордные сборы среди лент, снятых по мотивам видеоигр, и в общей сложности заработал более $100 млн.   

«Еж Соник» рассказывает о приключениях Соника на Земле и его противостоянии доктору Эггману. Компанию на экране ежику составили Джим Керри, Джеймс Марсден, Нил Макдонаф и Тика Самптер. 

Вторая позиция в рейтинге закрепилась за «Джентльменами» Гая Ричи. На третьей неделе фильм пополнил кассу еще на 10 543 227 грн ($430 336). За все время проката МакКонахи с его приятелями получили 50 794 330 грн ($2 044 037).

За ними следует комедийный фэнтези-хоррор «Остров фантазий» с 9 382 538 грн ($382 961). Несмотря на неплохие сборы и лидирующее место, фильм получил достаточно низкие рейтинги на ресурсах кинокритики на  IMDB – 4,6 и на Rotten Tomatoes – 9% из 100. Но стоит помнить, что комедийные ужасы редко набирают высокие оценки из-за откровенного гротеска и глупостей в действиях персонажей, которые отталкивают многих зрителей.

«Хищные птицы», которые немного тормозят в ожидаемых сборах, оказались на четвертом месте. Суперзлойдейки заработали за прошлую неделю  6 047 058 грн ($246 819) и опустились на две ступеньки ниже. 

Премьера украинской комедии с уже знакомым голливудским названием «Голая правда» получила 3 054 850 грн ($124 688). В основе сюжета картины восемь друзей, которые приезжают в Одессу на открытие нового развлекательного клуба своего друга.  Главная фишка заведения – комната с детектором лжи, поэтому друзья решают узнать наиболее интимные тайны друг друга.

Далее разместился «Скандал», который, несмотря на свой звездный каст с Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман, получил довольно скромные сборы: 2 562 935 грн ($104 610).

Кадр из фильма «Скандал»

У «Плохих парней навсегда» 7 место. Боевик с Уиллом Смитом в прошедшие выходные заработал 2 200 438 грн ($89 814). В общей сложности фильм может похвастаться 55 500 041 грн ($2 281 136).

Десятку замыкают: военная драма «1917» – 1 668 823 грн ($68 115), патриотическая комедия «Наши Котики» – 882 091 грн ($36 004) и «Маленькие женщины» – 806 314 грн ($32 911).

Фото: кадр из фильма «Еж Соник»

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редактор рубрики "Кино"