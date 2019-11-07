Бокс-офис: одежда, мотоцикл и кассовые сборы для «Терминатора»

В мировом прокате шестая часть «Терминатора» терпит бедствие – отмечается существенное падение интереса к франшизе (в некоторых странах – в несколько раз меньше зрителей в стартовый уик-энд чем у «Генезиса» в 2015-м), из-за чего 185-миллионный блокбастер неминуемо ждет кассовый провал. Тем не менее, в Украине «Терминатор: Фатум» все-таки смог стартовать с первой строчки, опередив «Семейку Аддамс» и сиквел «Малефисенты», которые избежали существенных падений.

Неделю назад мы уверенно заявляли о том, что «Терминатор: фатум» станет лидером, однако вести с полей мирового проката настораживали, обнажив две серьезные проблемы: шестая часть не вызвала должного ажиотажа, а отзывы оставляли желать лучшего. В Украине, где масштабное кино традиционно в почете, это не помешало фильму заработать солидные 18,91 млн грн ($762,5 тыс.), однако дальнейшая стойкость – маловероятна. С учетом того, что блокбастер провалился (уже называются приблизительные убытки до $100 млн), в ближайшие годы франшиза уйдет в тень до вероятной перезагрузки.

Школьные каникулы обеспечили зрительскую подпитку семейным проектам, благодаря чему стал возможен выдающийся результат мультфильма «Семейка Аддамс» – 13,765 млн грн ($555 тыс.) при минимальном падении в 5,7%. Разумеется, в некоторой степени помог и Хэллоуин, ведь тематически данный проект – идеальное попадание в заинтересованную аудиторию любого возраста. «Семейка Аддамс» останется главным анимационным выбором вплоть до 21 ноября, когда на экраны пожалует «Ледяное сердце 2» от студии Disney.

Отлично прошла неделя и у фэнтези «Малефисента: Владычица тьмы» – 31-процентное падение сборов позволило заработать 11,723 млн грн ($472,7 тыс.), увеличив общую кассу до 72,672 млн грн ($2,93 млн).

На 4-й строчке финишировал украинский мультфильм «Клара и волшебный дракон» (5,146 млн грн или $207,5 тыс.), однако следует уточнить, что прокатчик предоставил данные с момента премьеры (26 октября). Таким образом, перед нами – сборы не за прошедший уик-энд, а за первые 9 дней. Оправдал ли себя старт в настолько сложное для семейных проектов время? Скорее — нет, поскольку хитовые «Малефисента: Владычица тьмы» и «Семейка Аддамс» забрали львиную долю аудитории, хотя школьные каникулы и позволили несколько скрасить неоднозначный результат. Отметим, что скромные сборы в украинском прокате могут быть исправлены за счет международного рынка, ведь в той же России мультфильм студии Image Pictures стартовал 7 ноября.

Комедийный трэш-хоррор «Зомбилэнд: Двойной выстрел» занял 5-ю строчку (3,727 млн грн или $150,2 тыс.), оставив позади одну из новинок уик-энда – нуарный детектив «Сирота Бруклин» (3,028 млн грн или $122,1 тыс.). Старт режиссерского проекта Эдварда Нортона можно считать успешным, поскольку рассчитанный на взрослую аудиторию фильм не имел впечатляющего количества экранов и сеансов.

Продолжает уверенно держаться в чарте «Джокер», заработавший 2,953 млн грн ($119 тыс.) – по наработке на 1 экран лента Тодда Филлипса уступает лишь первой тройке. Сборы в Украине за 5 недель – 98,191 млн грн ($3,959 млн), поэтому о покорении 100-миллионной отметки (в гривнах) мы будем писать уже в следующем обзоре. Общие сборы в мировом прокате достигли отметки в $939 млн. Кажется, в итоговом $1 млрд уже никто не сомневается.

Еще одной новинкой стала анимационная картина «Дитя погоды», однако скромный релиз (78 экранов) и высочайшая конкуренция обеспечили лишь 1,024 млн грн ($41,3 тыс.) на старте. Половину выручки потерял «Захар Беркут» (1,816 млн грн или $73,2 тыс.), а замкнул топ-10 фантастический триллер «Двойник» (502,4 тыс. грн или $20,2 тыс.) – падение сборов составило 68,1%.

Фото: Paramount Pictures

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