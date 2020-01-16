Бокс-офис: нокаут от «Дулиттла»  

Уик-энд с 9 по 12 января подарил нам три премьеры: фэнтези о ветеринаре «Дулиттл», детективный хоррор «Под водой» и комедию «Гламурный бизнес».

Несмотря на спорные отзывы о «Дулиттле», семейная комедия стартовала более чем уверенно. За первый уик-энд фильм получил 26 631 549 грн ($1 117 564). Для сравнения, в прошлый раз на первом месте было «Рождество на двоих», которое получило лишь чуть больше 14 млн грн. Вполне возможно, что частично такой успех обусловлен исполнителем главной роли и, по совместительству, продюсером – Робертом Дауни Младшим.

На втором месте с огромным отрывом оказалась картина «Под водой» с Кристен Стюарт и Венсаном Касселем. Фильм получил 5 148 330 грн ($216 044). Его сюжет разворачивается вокруг команды ученых на подводной исследовательской станции, которая сталкивается с океанским ужасом.

Триумфатор прошлого уик-энда ─ «Рождество на двоих» ─ опустился на третью строчку. Лента получила 4 880 061 грн ($204 786). За две недели сборы составили 26 953 294 грн ($1 137 750).

На пятой неделе проката «Джуманджи: следующий уровень» все еще не собирается сходить с лидирующих позиций, хотя падение составило 66%. Комедия получила 4 484 549 грн ($188 189). За все время проката фильм получил в Украине более 100 млн грн.

Американская комедия с Сальмой Хайек («Одноклассники») и Роуз Бирн («Соседи») «Гламурный бизнес» показала весьма слабые результаты. Фильм на старте получил лишь 4 000 010 грн ($167 856). Также у фильма достаточно низкий рейтинг на ресурсах кинокритики IMDB – 4,1 и Rotten Tomatoes – 20% (из 100).

У «Скаженого весілля 2» дела похуже, фильм съехал с третьего места на шестое. На третьей неделе падение картины составило 66%. Сборы – 3 522 465 ($147 816) за выходные и 38 128 919 ($1 639 248) – общая касса. Следует заметить, что первая часть за аналогичный период собрала 40 млн грн. Однако, на тот момент она составляла конкуренцию марвеловскому «Веному». Так что вполне возможно, что вторая часть не соберет столько же, сколько собрала первая.

Далее следуют: анимация «Шпионы под прикрытием» с 2 689 135 грн ($112 847), сага «Звездные войны. Скайуокер. Восход» с 1 307 657 грн ($54 874) и семейная комедия «Игры с огнем» – 875 896 грн ($36 756).

Украинская комедия «Пекельна хоругва, або Різдво козацьке» на второй неделе получила 1 976 504 грн ($82 942), сборы картины упали на 28%.

Что касается французской «Прекрасной эпохи», то на второй неделе она опустилась с 10 места на 14 и собрала 379 056 ($15 907).

Фото: постер фильма «Дулиттл»

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