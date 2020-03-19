Бокс-офис накануне карантина

Учитывая, что с прошлого уик-энда часть кинотеатров была закрыта, а зрители удерживались от походов в кино, сборы не показывают объективной картины. Поэтому предоставляем данные перед официальным объявлением карантина в Украине. Сборы большинства фильмов упали в среднем на 90%, но несмотря на это двое лидеров сохранились с прошлой недели: «Вперед» и «Человек-невидимка».

Больше всего заработала анимация от Disney и Pixar «Вперед». Ей удалось собрать еще 814 473 грн ($31 791). На прошлой неделе у фильма также было первое место, однако с более внушительным показателем – 13 355 763 грн ($536 592).

За ним следует триллер «Человек-невидимка» с 752 389 грн ($29 367). Падение ленты составило 85% с прошлой недели.

Далее разместились «Джентльмены», которые на 7 неделе не утихли и принесли еще 648 043 грн ($25 294). В общей сложности боевик заработал в Украине более $3 млн.

На четвертом месте премьерный ужастик «Кукла 2: Брамс». На старте фильм получил 354 341 грн ($13 831). И, пожалуй, это окончательные сборы, так как карантин продлится еще две недели.

«Зов предков» также оказался в лидерах. Приключенческая лента по мотивам повести Джека Лондона принесла в кассу 280 890 грн ($10 964), хотя сборы упали на 90%.

Коронавирус ударил и по сборам украинской комедии «Побачення у Вегасі» с Олей Поляковой. На второй неделе бокс-офис фильма упал на 90% и составил 269 220 грн ($10 508) по сравнению с рекордными 4 691 977 грн ($188 509) на премьерной неделе.

«Соник в кино» разместился на 7 месте. Семейная лента заработала 231 113 грн ($9 021).

Восьмое место у старичка в прокате «Плохих парней навсегда». Боевик поднялся в позициях с 22 места на прошлой неделе и заработал 213 749 грн ($8 343).

Итальянская интерпретация сказки о деревянном мальчике Пиноккио от режиссера Маттео Гарроне получила 174 972 грн ($6 830). В новой истории Пиноккио снова убегает от папы Карло навстречу приключениям и заветной мечте – стать настоящим ребенком.

Топ-10 закрывает драма «Эмма» по роману Джейн Остин с 127 842 грн ($4 990).

Украинская лента «Черкассы» просела на 96% и принесла всего 45 141 грн ($1 762).

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