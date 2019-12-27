Бокс-офис: минорный финал джедайской саги

В украинских кинотеатрах появилась очередная громкая новинка – 9-й эпизод «Звездных войн», однако старт получился не самым впечатляющим, поэтому лента «Джуманджи: следующий уровень» отстала от нового лидера всего лишь на 4 млн грн. Данных по премьерным выходным украинского фэнтези «Только чудо» найти не удалось – шансов на приличные сборы изначально было немного.

Смешанные отзывы после премьеры 8-го эпизода сказались на сборах следующего фильма культовой космической саги (ощущалось, что нет прежнего градуса ожидания), поэтому блокбастер «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» собрал лишь 19,933 млн грн ($856,2 тыс.). Для сравнения: у сиквела «Джуманджи» неделю назад – 35,871 млн грн). «Пробуждение силы» в 2015-м заработало 26,484 млн грн, а «Последние джедаи» в 2017-м – 21,3 млн грн (в США – аналогичная картина, где с каждым новым эпизодом стартовые суммы оказывались меньше). Таким образом, заключительная картина новой трилогии показала наиболее слабый стартовый результат, причем в двух предыдущих случаях не удавалось избежать серьезных падений уже на второй неделе проката (более 60%).

На второе место отступило комедийное приключение «Джуманджи: следующий уровень», которому в непростой уик-энд удалось заработать 15,846 млн грн ($680,7 тыс.). После двух недель проката в копилке сиквела уже 58,898 млн грн, тогда как у первой части за такой же период – 40,617 млн грн (существенно увеличить эту сумму помогла впечатляющая стойкость на новогодние праздники и в первые уик-энды января).

Продолжают бороться между собой мультфильм «Холодное сердце 2» (2,309 млн грн, или $99,2 тыс.) и детектив «Ножи наголо» (2,071 млн грн, или $88,9 тыс.), и в этот раз у проекта Disney оказалась несколько большая сумма. С учетом того, что 25 декабря на большие экраны вышла анимация «Шпионы под прикрытием», можем ожидать очередную «холодно-ножевую» рокировку. Отметим, что текущие общемировые сборы «Холодного сердца 2» – $1,119 млрд.

Пока «Звездные войны» захватывали лидерство, второй новинкой, попавшей в топ-10, стал хоррор «Черное Рождество» – 1,837 млн грн ($78,9 тыс.), котрому оказалось достаточно для 5-й строчки. Лента останется единственным представителем жанра в кинотеатрах и на следующей неделе, однако большое количество новинок и неизбежная потеря сеансов все равно окажут негативное воздействие на выносливость.

Во второй половине топ-10 не было ни одного фильма, которому покорился хотя бы 1 млн сборов, при этом практически везде отмечаем серьезные падения. «Аутсайдеры» заработали 571,1 тыс. грн ($24,5 тыс.), «Зверополюс» – 386 тыс. грн ($16,5 тыс.), «Цена правды» – 261,8 тыс. грн ($11,2 тыс.), «Черный ворон» – 161,8 тыс. грн ($6,9 тыс.), а «Король Осел» – 151 тыс. грн ($6,4 тыс.).

Фото: Lucasfilm

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