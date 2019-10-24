Бокс-офис: корона для Малефисенты

Первая десятка обновилась наполовину, при этом большая часть премьер не смогла показать достойный результат на старте, довольствуясь крохами. Более того, серьезное урезание сеансов коснулось даже «Захара Беркута» на второй неделе проката (однако это не помешало стойкости фильма), поэтому трудно пришлось и многим старожилам проката, и новинке от Вуди Аллена – романтической комедии «Дождливый день в Нью-Йорке».

Пока американские аналитики рапортуют о существенной потере интереса к «Малефисенте» ($36,948 млн на старте в США, тогда как первая часть заработала $69,431 млн), в Украине наблюдается совершенно иная картина. Пять лет назад фильм с Анджелиной Джоли в роли колдуньи за стартовый уик-энд заработал у нас 10,61 млн грн, поэтому 27,091 млн грн ($1,084 млн) у сиквела – значительный успех, идущий вразрез не только с ситуацией в Америке, но и во многих странах Европы (за исключением России). Яркая рекламная поддержка, широкая роспись в кинотеатрах и один из самых любимых жанров наших зрителей – еще до премьеры мы прогнозировали, что лидерство будет безоговорочным, поэтому результат не вызывает удивления.

Напомним, что «Малефисента: Владычица тьмы» – первый проект студии Disney, который в Украине прокатывает дистрибьютор «Кіноманія». У фильма будут прямые конкуренты на новой прокатной неделе, однако мультфильмы «Семейка Аддамс» и «Клара и волшебный дракон» не смогут добраться до хита с Анджелиной Джоли, зато нанесут серьезный удар по «Йети» (2,961 млн грн, или $118,5 тыс. в этот уик-энд).

Потеряв 50% сборов, на второй строчке разместился «Джокер» (9,449 млн грн, или $378,2 тыс.), продолжающий свое победоносное шествие и по Украине, и по миру. Вторая «Малефисента» отобрала у него значительное количество сеансов, однако это не помешало зрителям по-прежнему заполнять залы, часть аудитории пришла на повторный просмотр. Общемировые сборы ленты Тодда Филлипса уже превысили отметку в $745 млн. Насколько реален рубеж в $1 млрд? Пока об этом рано говорить, однако при такой динамике $900+ млн уже неизбежны.

Не менее впечатляющий уик-энд выдался и у «Захара Беркута», который потерял всего 35,1% от прежней выручки, пополнив копилку на 6,256 млн грн ($250,4 тыс.). Такого результата удалось достичь не только благодаря тому, что фильм остается на слуху (хотя сарафан – неоднозначный), но и за счет культурных походов школьников, о чем сообщают MMD UA и FILM.UA. Можно по-разному относиться к таким культурным походам под прикрытием «Мы идем на вольную экранизацию повести Ивана Франко», однако это работает, позволив увеличить общие сборы до 22,429 млн грн.

Пока «Захар Беркут» демонстрировал впечатляющую стойкость, другая новинка прошлого уик-энда, фантастика «Двойник», терпела настоящее бедствие – 5,671 млн грн ($230,6 тыс.) при падении сборов на 62,3%. Да, такую потерю выручки можно было ожидать с оглядкой на преобладающие негативные отзывы, однако подобная динамика уже на второй неделе не сулит ничего хорошего в дальнейшем, ведь 24 октября стартовали трэш-хоррор «Зомбилэнд: Двойной выстрел» и криминальный боевик «Три секунды».

Романтическая комедия «Дождливый день в Нью-Йорке» с Тимоти Шаламе и Селеной Гомес не смогла заработать даже 1 млн на старте – 830,7 тыс. грн ($33,2 тыс.). Предыдущие старты картин Вуди Аллена в нашем прокате: «Колесо чудес» – 1,092 млн грн (2018 год), «Светская жизнь» – 1,455 млн грн (2016 год), «Иррациональный человек» – 337 тыс. грн (2015 год).

Результаты остальных новинок из нижней части топ-10 оставляют желать лучшего: триллер «Холодная кровь» – 279,8 тыс. грн ($11,2 тыс.), мультфильм «Мишки Буни: Прыжок в прошлое» – 236,1 тыс. грн ($9,4 тыс.), хоррор «Добыча» – 193,1 тыс. грн ($7,7 тыс.).

Стартовавшие 24 октября «Семейка Аддамс» и «Зомбилэнд: Двойной выстрел», скорее всего, вытеснят «Джокера» из топ-3, попутно нанося ощутимые удары по прямым жанровым конкурентам и пытаясь добраться до «Малефисенты: Владычицы тьмы». Чем еще интересен новый уик-энд? Выходом ленты «Терминатор 2: Судный день» – сеансов не так много, однако по проданным билетам на ближайшие дни уже можно сделать вывод, что желающих увидеть культовый блокбастер Джеймса Кэмерона хватает.

Фото обложки: Walt Disney Studios

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