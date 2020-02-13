Бокс-офис: «Хищные птицы» в городе

Первое место прочно закрепилось за Гаем Ричи и его «Джентельменами». Во время второго уик-энда лента получила почти столько же, сколько и на премьерных выходных – 14 100 798 грн ($568 581), а общая касса составила 35 865 503 грн ($1 443 280).

Вторая позиция у долгожданного спин-оффа о Харли Квинн в исполнении Марго Робби. После первых выходных Warner Brothers был недоволен сборами, и решил, что стоит переименовать фильм с акцентом на персонаж Харли. Так как с оригинального названия «Хищных птиц» не было понятно, что весь сюжет завязан именно на ней. В украинском прокате фильм получил 13 738 471 грн ($553 971).

Далее разместились «Плохие парни навсегда», к которым зрители также не теряют интерес. Фильм на третьей неделе проката заработал еще 4 975 484 грн ($200 624) в кассу.

Победитель нескольких кинопремий «1917» на второй неделе заработал 3 972 048 грн ($160 163), падение составило — 44,21%.

«Маленькие женщины», которые получили премию «Оскар» за лучшие костюмы, заняли пятое место в рейтинге. Фильм получил 2 500 112 грн ($100 811).

Украинская комедия «Наши котики» на второй неделе получила 2 102 631 грн ($84 784), собрав общую кассу в 6 402 941 грн ($257 664).

«Дуллитл» с Робертом Дауни-Младшим, который несколько недель не сходил с первой строчки, на пятой неделе занял 7 место с 1 321 174 грн ($53 273). Всего комедия собрала более $2 млн.

Премьера недели – анимация «Викинг Вик» рассказывает о сыне вождя могущественного клана викингов. Юноша несмотря на свой небольшой рост, всегда мечтал отправиться в дальнее плавание, и судьба дает Вику шанс проявить себя, когда его мать попадает в плен бога Локи. Фильм основан на одноименном мультике 2013 года и на японской мультипликации «Вики, маленький викинг». Картина заработала 1 286 018 грн ($51 856).

Еще одна новинка – фэнтезийный мультфильм «Тролль: история с хвостом» с 1 262 953 грн ($50 926). Сюжет ленты крутится вокруг маленького королевства троллей, где на трон взошел злой брат короля.

Замыкает рейтинг трагикомедия «Мої думки тихі» от Антонио Лукича. Фильм пополнил свои сборы еще на 902 085 грн ($36 374), получив 8 590 404 грн ($358 232) бокс-офиса.

Еще один украинский фильм – историческая драма «Віддана» не может похвастаться внушительными сборами. Падение ленты на 4 неделе составило 86,72%, а за уик-энд удалось собрать лишь около $1300. За все время проката «Віддана» получила 6 346 852 грн ($264 673) при бюджете около 60 млн грн.

А вот лента Сергея Лысенко «Экс» на третьем уик-энде и вовсе была снята с проката. Ее валовые сборы составили 482 тыс. грн при 20-миллионном бюджете.

Фото: постер фильма «Хищные птицы»

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