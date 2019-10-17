Бокс-офис: двойная проблема для «Захара Беркута»

В обзоре первого уик-энда октября мы абсолютно точно спрогнозировали борьбу в топ-3 10-13 октября, которую выиграл «Джокер» Тодда Филлипса – преследователями стали «Двойник» и «Захар Беркут», отлично выступил на второй неделе проката и мультфильм «Йети». С учетом этого, даже в топ-10 старожилам проката не удалось избежать серьезных обвалов – сказалась существенная потеря экранов и сократившееся до минимума количество сеансов.

«Джокер» заработал 18,894 млн грн ($762,1 тыс.), потеряв лишь 40,6% от прежней кассы. Результат – ожидаемо отличный, поскольку по всему миру отмечается аналогичная стойкость. Общемировые сборы картины Тодда Филипса уже превысили отметку в $556 млн, и эта сумма в ближайшие недели будет ощутимо расти за счет умеренных падений – волна ажиотажа не спадает. Для 55-миллионной ленты – фантастический успех.

Не смог взобраться на вершину «Двойник» с Уиллом Смитом в двух главных ролях, однако 15,304 млн грн ($617,3 тыс.) в любом случае можно считать хорошим достижением. Что ждет фантастический боевик далее? Неоднозначный сарафан может помешать выносливости, к тому же 24 октября на экраны выйдут сиквел «Зомбилэнда» и криминальный боевик «Три секунды», которые «заберут» мужскую аудиторию.

Третьим стал «Захар Беркут» – один из самых масштабных фильмов в истории Украины, в создании которого участвовала американская студия Cinema Day. 9,643 млн грн ($389 тыс.) – лучший стартовый результат среди отечественных проектов в 2019 году. На вторую строчку по этому показателю опустились «Свингеры 2», собравшие 6,065 млн грн. Если говорить о прокате за все время, то экранизация одноименной повести Ивана Франко продемонстрировала 4-й результат для украинских фильмов. Почти наверняка результат «Захара Беркута» будет перекрыт комедией «Скажене весілля 2», которая имеет идеальную дату премьеры – 25 декабря (новогодние праздники – золотое время для кинотеатров). Напомним, первая часть Скаженого весілля» заработала в прошлом году 13,11 млн грн за первые 4 дня проката, поэтому сиквел имеет все шансы превысить эту планку, бросив вызов стартовым результатам картины «Я, ты, он, она» (15,27 млн грн) и мультфильма «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» (21,49 млн грн).

Как расценивать результат «Захара Беркута», учитывая уровень маркетинговой поддержки и бюджет в 113,2 млн грн? Старт мог быть гораздо мощнее. Однако для фильма все только начинается: если принимать во внимание праздничный понедельник (14 октября – День защитника Украины), то в копилке уже внушительные 13,242 млн грн, к тому же MMD UA и FILM.UA взяли на вооружение культурные походы школьников и студентов, запланированы премьеры и на международном рынке.

Как и «Джокер», незначительным падением в 43,5% ограничилось анимационное приключение «Йети», пополнившее копилку на 7,264 млн грн ($293 тыс.). Упомянутые выше фильмы, «Двойник» и «Захар Беркут» стали главными хедлайнерами в кинотеатрах на прошедших выходных, что негативно повлияло на все остальные картины. В условиях такой конкуренции действительно непросто пришлось комедии «Джекси» (1,55 млн грн, или $62,5 тыс.), противостоявшей и более мощным новинкам, и успешным старожилам проката, продолжающим привлекать большое количество зрителей. Совсем не заинтересовала любителей кино драма «После свадьбы» с Мишель Уильямс и Джулианной Мур – лишь 156,4 тыс. грн ($6,3 тыс.) на старте.

«К звездам» (481 тыс. грн, или $19,4 тыс.), «Глазами собаки» (282,3 тыс. грн, или $11,3 тыс.), «Фокстер & Макс» (142,8 тыс. грн, или $5,7 тыс.) и «Мошенницы с Уолл-стрит» (105,5 тыс. грн, или $4,2 тыс.) потеряли от 78,6 до 85% кассы, и это было неизбежно в условиях развернувшейся на вершине чарта битве за зрителей.

Сможет ли «Джокер» выиграть третий уик-энд подряд? Даже умеренное падение сборов не поможет Хоакину Фениксу в борьбе с чарами Анджелины Джоли – сиквел «Малефисенты» станет безоговорочным лидером на следующих выходных.

Фото обложки: Film.ua