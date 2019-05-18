▶🧛🏻‍♂️ Баффи заглянула на финал «Теории Большого взрыва»
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▶🧛🏻‍♂️ Баффи заглянула на финал «Теории Большого взрыва»

от Telekritika
От Telekritika 141
Главная Кино ▶🧛🏻‍♂️ Баффи заглянула на финал «Теории Большого взрыва»

16 мая CBS показали финальный эпизод «Теории Большого взрыва», который порадовал фанатов сериала не только неожиданной концовкой, но и «вишенкой на торте» – появлением Сары Мишель Геллар, звезды «Баффи, истребительницы вампиров».

Баффи была частым де-юре гостем сериала – о ней упоминали то тут, то там. И вот свершилось, 42-летняя Геллар снялась в камео, сопровождая Раджа Кутраппали (Кунал Найяр) на вручении Нобелевской премии Шелдону (Джим Парсонс) и Эми (Маим Бялик).

Исполнительные продюсеры «Теории Большого взрыва» Стив Моларо и Стив Холланд признались, что были очень рады «заполучить» актрису в камео. «Мы со Стивом большие поклонники Баффи – как и большинство сценаристов сериала,» – рассказал Холланд Entertainment Tonight.

Ранее мы писали, что «Теория Большого взрыва» прощается со зрителями.

Фото: CBS

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