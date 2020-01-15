 Amazon снимет сериал о Джеке Ричере

Стриминговый сервис Amazon заявил, что займется производством сериала который основан на серии книг Ли Чайлда «Джек Ричер». Об этом пишет Variety.

Исполнительными продюсерами выступят автор книг Ли Чайлд и создатель первой картины о Ричере и фильмов «Миссия невыполнима» Кристофер Маккуорри.

Шоураннером станет Ник Сантора, известный по сериалам «Побег из тюрьмы», «Обмани меня» и «Вегас». Сюжет первого сезона будет основан на первой книге цикла – «Этаж смерти».

Сериал делают для платформы Amazon Prime Video.

Напомним, ранее Amazon опубликовал основной актерский состав, который появится в сериале-адаптации «Властелин колец» Толкина.

Фото: кадр из фильма «Джек Ричер»

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