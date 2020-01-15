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 Amazon снимет сериал о Джеке Ричере

от Telekritika
От Telekritika 236
Главная Кино  Amazon снимет сериал о Джеке Ричере

Первый сезон будет основан на книге «Этаж смерти».

Стриминговый сервис Amazon заявил, что займется производством сериала который основан на серии книг Ли Чайлда «Джек Ричер». Об этом пишет Variety.

Исполнительными продюсерами выступят автор книг Ли Чайлд и создатель первой картины о Ричере и фильмов «Миссия невыполнима» Кристофер Маккуорри

Шоураннером станет Ник Сантора, известный по сериалам «Побег из тюрьмы», «Обмани меня» и «Вегас». Сюжет первого сезона будет основан на первой книге цикла – «Этаж смерти».

Сериал делают для платформы Amazon Prime Video.

Напомним, ранее Amazon опубликовал основной актерский состав, который появится в сериале-адаптации «Властелин колец» Толкина. 

Фото:  кадр из фильма «Джек Ричер»

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