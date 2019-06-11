🤝🏻Amazon приобрел фильмы и сериалы Star Media

В 2017 году Amazon уже приобретал пакет из 25 фильмов Star Media. На сегодняшний день пакет проектов, которые доступны на международном потоковом сервисе, включает в себя 75 фильмов и сериалов. Среди них «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Анна Герман», «По законам военного времени» и др.

Сделку заключили при участии Janson Media, крупнейшего поставщика контента для Amazon Prime Video. Вице-президент Janson Media Джесси Дженсон отметила, что «большой интерес у зрителей вызывают исторические и военные проекты, к которым крупные ТВ-вещатели часто относятся с осторожностью, однако в цифровом пространстве подобные проекты смело завоевывают внимание своего зрителя».

«Мы получаем много положительных откликов от англоговорящих зрителей Amazon Prime. Скажу больше, один из наших проектов – горячо любимый отечественными зрителями “Анна-детективъ”, попал в список лучших мистических сериалов на Amazon Prime, наряду с “Твин Пикс” и “Доктором Хаусом”! Подобный интерес к контенту Star Media позволил быстро расширить пакет наших проектов на площадке и существенно увеличить доходы. Не так давно помимо английского мы начали развивать испаноязычный контент, который вскоре также будет доступен на платформе», – рассказала Мария Гречишникова, вице-президент по продажам и международным проектам Star Media.

Ранее мы писали, кто из команды «Нового канала» теперь будет работать в Star Media.

Фото: кадр из сериала «Анна Детектив» , Star Media