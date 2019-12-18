Amazon нашли актрису на роль Галадриэль во «Властелине колец»

Об том сообщает Variety. Amazon продолжает комплектовать состав своего сериала. Кларк предстоит воплотить Галадриэль, которую до нее в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит» исполнила Кейт Бланшетт.

Морфидд Кларк известна по второстепенным ролям в «Гордость и предубеждение и зомби», «Патрик Мелроуз» и «Темные начала». Вскоре она появится в главной роли в фильме от A24 «Святая Мод» и мини-сериале «Дракула» от создателей «Шерлока».

Кларк присоединится к Джозефу Моулу, выбранному на роль Орена, одного из антагонистов сериала.

Напомним, недавно стало известно, что Уилл Поултер покинул «Властелин колец». Он должен был сыграть одну из главных ролей.

Фото: New Line Cinema

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