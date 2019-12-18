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Amazon нашли актрису на роль Галадриэль во «Властелине колец»

от Telekritika
От Telekritika 439
Главная Кино Amazon нашли актрису на роль Галадриэль во «Властелине колец»

Эльфийку исполнит валлийская актриса Морфидд Кларк.

Об том сообщает Variety. Amazon продолжает комплектовать состав своего сериала. Кларк предстоит воплотить Галадриэль, которую до нее в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит» исполнила Кейт Бланшетт.

Морфидд Кларк известна по второстепенным ролям в «Гордость и предубеждение и зомби», «Патрик Мелроуз» и «Темные начала». Вскоре она появится в главной роли в фильме от A24 «Святая Мод» и мини-сериале «Дракула» от создателей «Шерлока».

Морфидд Кларк

Морфидд Кларк в «Темных началах» / HBO

Кларк присоединится к Джозефу Моулу, выбранному на роль Орена, одного из антагонистов сериала.

Напомним, недавно стало известно, что Уилл Поултер покинул «Властелин колец». Он должен был сыграть одну из главных ролей.

Фото: New Line Cinema

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