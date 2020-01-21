8 грядущих премьер на Apple TV+ 

Apple TV+ анонсировал весенние и летние премьеры: документальные серии, ремейки и анимации. Самое время присмотреть себе что-то на будущее.

«Удивительные истории» / Amazing stories

Ремейк оригинальной серии антологии Стивена Спилберга, выходившей в 1985-87 годах.

Каждый из пяти эпизодов «Удивительных историй» перенесет аудиторию в мир чудес через призму взглядов самых творческих современных кинематографистов, режиссеров и писателей.

Исполнительные продюсеры: Стивен Спилберг, Дэррила Фрэнка, Джастина Фалви, а также продюсеры Universal Television и Amblin Television.

Премьера: 6 марта.

«Домой засветло» / Home Before Dark

«Домой засветло» – драматический мистери-сериал, вдохновленный репортажами молодого журналиста-расследователя Хильды Лисиака.

Сериал расскажет о молодой девушке, которая переезжает из Бруклина в небольшой городок на берегу озера к своему отцу. Находясь там, она понимает, что все жители пытаются от нее что-то скрыть.

«Домой засветло» уже продлили на второй сезон, включая другие проекты cтриминга: «Маленькая Америка», «Дикинсон», «Видеть», «Слуга» и «Для всего человечества».

Премьера: 3 апреля.

«Дом»/ Home

Документальный сериал, который предлагает зрителям заглянуть в самые инновационные дома мира. Каждый эпизод в сезоне, состоящий из девяти эпизодов, раскрывает воображение хозяев этих необычных сооружений.

Исполнительные продюсеры: Джо Поулин, Мэтью Уивер, Брюс Герш и другие.

Премьера: 17 апреля.

История Beastie Boys / Beastie Boys story

«История Beastie Boys» – новый научно-популярный фильм от лауреатов премии «Грэмми», участников Beastie Boys Майка Даймонда и Адама Хоровица, а также режиссера, получившего премию «Оскар» – Спайка Джонса.

Майк Даймонд и Адам Горовиц в этом фильме расскажут личную историю своей группы и поведают об их сорокалетней дружбе.

Премьера фильма запланирована на 26-ю годовщину выпуска первого альбома Beastie Boys 1994 года Ill Communication.

Премьера: 24 апреля.

«Защищая Джейкоба» / Defending Jacob

Триллер, основанный на одноименном бестселлере New York Times 2012 года от Уильяма Лэндея. Премьера сериала состоится 24 апреля, в этот день выйдет три эпизода из восьми. Новые серии будут появляться еженедельно каждую пятницу.

Детективный сериал разворачивается вокруг шокирующего преступления, которое раскачивает маленький город в Массачусетсе. В основу сюжета ляжет история о помощнике адвоката, 14-летнего сына которого обвиняют в убийстве сверстника.

В главных ролях: Крис Эванс, Мишель Докери, Джеден Мартелл, Черри Джонс, Пабло Шрайбер, Бетти Гэбриел и Сакина Джаффри.

Премьера: 27 апреля.

«Попытка» / Trying

«Попытка» – это новый комедийный сериал о Джейсоне и Никки, которые пытаются зачать ребенка. Однако это единственное, чего у них просто не может быть.

В главных ролях Рэйф Сполл и Эстер Смит.

В сериале будет 8 эпизодов по 30 минут.

Премьера: 1 мая.

«Дорогой…» / Dear

«Дорогой…» – новый 10-серийный документальный сериал, который расскажет о современных знаменитостях таких как Опра Уинфри, Глория Стейнем, Спайк Ли, Лин-Мануэль Миранда и других.

Продюсером выступит обладатель премии «Эмми» и премии Пибоди Ар Джей Катлер.

Премьера: 5 июня.

«Центральный парк»/ Central park

«Центральный парк» – анимационная музыкальная комедия от лауреата премии «Эмми» Лорен Баучард (Bob’s Burgers), исполнительного продюсера Джоша Гада («Холодное сердце») и исполнительного продюсера Норы Смит (Bob’s Burgers).

Комедия расскажет о семье Тиллерманов, которая живет в Центральном парке. Оуэн, управляющий парком, и Пейдж, его жена, журналистка, воспитывают своих детей Молли и Коул в самом известном в мире парке, одновременно отбиваясь от наследницы отеля Битси Бранденхам и ее многострадальной помощницы Хелен.

Сериал озвучили такие актеры: Джош Гэд, Лесли Одом-младший, Кристен Белл, Кэтрин Хан, Титус Берджесс, Дэйвид Диггс и Стэнли Туччи. Сценаристами и исполнительными продюсерами выступили Лорен Бушар, Джош Гэд и Нора Смит.

Премьера: лето 2020-го.

Фото: Apple TV+

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