📝 5 фильмов о выборах: от фейковых войн до любимых комиков

Генерал Пиночет говорит «да» оппозиционной агитации, Дастин Хоффман организовывает мини-войну, а Райана Гослинга разрывают на партии.

«Плутовство»

В ролях: Роберт Де Ниро, Дастин Хоффман

Какие выборы: предположительно, выборы президента США 2000 года.

Президент США вовлечен в сексуальный скандал, советнику нужно быстро выкручиваться, и для этого он приглашает кинопродюсера. Вместе они придумывают войну в Албании, которая должна удержать постепенно падающие рейтинги главы государства. Снимаются ролики о героях войны, в акваторию вражеской страны входят авианосцы и т.п. Но в дело вмешивается ЦРУ, которое понятия не имеет ни о какой войне.

СМИ называют «Плутовство» пророческим. Фильм был снят в 1997 году, а уже в 1998 произошел скандал с Клинтоном и Левински, Судан и Ирак подверглись бомбардировкам. Лента была номинирована на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля и на премию «Оскар» в двух категориях.

«Нет»

В главной роли: Гаэль Гарсиа Берналь

Какие выборы: референдум в Чили 1988 года

Чилийский диктатор Аугусто Пиночет объявляет о референдуме, на котором собирается узнать у народа, должен ли он оставаться при власти. Событие состоится 5 октября 1988 года, и оппозиции, благодаря давлению мировой общественности, дают 15 минут ночного эфирного времени, за которые они должны объяснить, почему не стоит оставлять у власти Пиночета. Для этой цели нанимают Рене Савейду, молодого рекламщика, который работал за границей и разбирается в современных рекламных технологиях.

Режиссер фильма Пабло Ларраин – сын действующего министра юстиции Чили, который поддерживал Пиночета во время его правления. Фильм получил приз Международной конфедерации арт-кино (C.I.C.A.E. Award) на Каннском кинофестивале в 2012 году и номинацию на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

«Мартовские иды»

В ролях: Райан Гослинг, Джордж Клуни, Филип Сеймур Хоффман

Прототип выборов: праймериз кандидата на пост президента США от демократической партии в 2004 году

Стивен Майерс, сотрудник предвыборного штаба, обнаруживает скрытый сексуальный скандал с участием своего нанимателя – претендента в кандидаты на пост президента от демократов. В то же время его пытается переманить в свою команду представитель соперников по выборной гонке, в связи с чем Стивена шантажирует начальство. Предвыборная кампания в «Мартовских идах» оборачивается триллером.

Фильм основан на пьесе Бо Уиллимона «Фаррагут-Норт», которая в свою очередь отражает опыт Уиллимона в политической кампании 2004 года в штабе демократа Говарда Дина. Номинирован на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий и на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

«Кандидат»

В ролях: Роберт Редфорд, Питер Бойл

Какие выборы: выборы в Сенат от штата Калифорнии

Грядут сенатские выборы и все пророчат заветное место представителю Республиканской партии, так как достойного кандидата от Демократической партии нет. Специалист по выборам от демократов Марвин Лукас находит выход в молодом сыне действующего губернатора. Заведомо зная о поражении, Лукас предлагает юноше сделку – тот баллотируется и может вести свою предвыборную программу как угодно.

Сюжет фильма основан на опыте предвыборной кампании Юджина Маккарти в 1968 году. «Кандидат» получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

«Человек года»

В главной роли: Робин Уильямс

Какие выборы: очередные выборы президента США

Всеми любимый ведущий и комик Том Доббс выдвигает свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. За кампанию отвечает команда его телешоу, все продвигается успешно, и он оказывается в тройке лидеров. Комик побеждает, но организация, ответственная за новую систему голосования, скрывает ошибку в подсчете, которая может стоить президентского кресла новоиспеченному победителю.

Автор и постановщик фильма – Барри Левинсон, снявший до этого «Плутовство».

Для коллажа использованы кадры: https://www.imdb.com/title/tt0120885/mediaviewer/rm2377234944 © 1997 New Line Cinema, https://www.imdb.com/title/tt2059255/mediaviewer/rm4010451456 Photo by Tomás Dittburn - © 2012 - Sony Pictures Classics