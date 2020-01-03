20 новых сериалов января: «Дракула», «Новый папа», «Половое воспитание-2» и «Звездный путь: Пикар»

Год начинается сразу с нескольких громких премьер, среди которых мистический детектив по Стивену Кингу и новый сериал о «Дракуле» от создателей британского «Шерлока». Среди ярких возвращений — новый папа римский Джон Малкович, второй сезон «Полового воспитания». В числе новинок также спортивная драма о фигуристке, черная комедия с Хью Лори в роле космонавта и комедия об взаимоотношениях травести-дивы и покинутого 11-летнего ребенка.

Messiah / Мессия



Дата премьеры: 1 января

Платформа: Netflix

Режиссеры: Джеймс МакТиг, Кейт Вудс

Актеры: Мехди Дехби, Мишель Монахэн, Джейн Адамс, Стефания Оуэн, Томер Сисле, Барбара Ив Харрис

Количество эпизодов: 10

О чем? Сюжет сериала концентрирует внимание на истории нового мессии. Как утверждают жители Ближнего Востока, в их мире появился человек, который уже привлек внимание сотен тысяч людей и обзавелся армией последователей. Кто-то называет его самозванцем, а для кого-то главный персонаж этого сериала помазанник божий. Аль-Масих — человек, который обладает невероятным влиянием и способен сделать все возможное, чтобы нести в мир свое просвещение. Однако многие считают его опасным, ведь никто не может ручаться за то, что этот мужчина не начнет совершать безумные поступки. Чем же обернется присутствие на Земле столь влиятельного человека? Агент ЦРУ получает задание установить, кем на самом деле является человек, которого последователи считают сыном бога. Действительно ли он вернувшийся Мессия или всего лишь талантливый мошенник.

Spinning Out / Вращение

Дата премьеры: 1 января

Платформа: Netflix

Режиссер: Мэттью Хатингс

Актеры: Кая Скоделарио, Джэньюэри Джонс, Уилл Кемп, Кейтлин Либ, Уиллоу Шилдс, Сара Райт

Количество эпизодов: 10

О чем? Талантливая профессиональная фигуристка Кэт, выступающая в одиночном катании, получает шанс вернуться большой спорт, после серьезной травмы, но в уже в парном катании. Ее партнером становится Джастин — талантливый молодой челочек, обладающий скверным характером и ведущий разгульный образ жизни. За что был исключен из олимпийской сборной. Вместе им предстоит пережить многое, чтобы попасть на самые главные соревнования в их жизни.

Dracula / Дракула

Дата премьеры: 1 января

Платформа: BBC, 1 января / Netflix, 4 января

Режиссеры: Джонни Кэмпбелл, Пол МакГиган, Дэймон Томас

Актеры: Клас Банг, Долли Уэллс, Джон Хеффернан

О чем? Над новым сериалом BBC работали Марк Гейтисс и Стивен Моффат, создатели уже культового «Шерлока». Формат «Дракулы» устроен схожим образом: короткий сезон из трех серий, каждая из которых длится полтора часа. После того как сериал покажут на BBC (1-3 января), он станет доступен зрителям во всем мире на Netflix. Главная фишка Гейтисса и Моффата в том, что именно Дракула будет протагонистом, а не его положительные спарринг-партнеры вроде доктора Ван Хельсинга. Вампира сыграет датский актер Клас Банг, главная звезда фестивального хита «Квадрат» (победитель Канн в 2017 году).

Deputy / Заместитель



Дата премьеры: 2 января

Платформа: Fox

Режиссеры: Дэвид Эйр, Милан Чейлов, Тоа Фрейзер

Актеры: Марк Мозес, Мишель Джубили Гонсалес, Кори Скотт Аллен, Ханна Калуэлл, Ванесса Аранеги, Джеймс Уильям Баллард, Наталья Сиглиути

Количество эпизодов: 20

О чем? Неожиданная смерть шерифа от сердечного приступа оставляет округ Лос-Анджелеса без охранника закона. Конечно же все готовы действовать по уставу округа, чтобы избрать нового обеспечителя порядка. Им станет подопечный шерифа сержант Холлистер. Этот молодой человек, несмотря на то, что является представителем закона, оказывается весьма жестким и очень серьезным типом. Он готов идти даже против закона и действовать жестоко по отношению к преступникам, главное — добиться успеха и достичь определенного результата. Главный герой раскрывает преступление за преступлением и, кажется, что он не зря занимает свою должность. Сериал сочетает в себе аутентичность классического вестерна и современную драму о копах.

Last Man Standing / Последний настоящий мужчина (8 сезон)

Дата премьеры: 2 января

Платформа: Fox

Режиссер: Джон Пасквин

Актеры: Тим Аллен, Нэнси Трэвис, Молли Эфраим, Кейтлин Дивер, Гектор Элизондо Шон Леви, Николас Джонас, Тай Шеридан

Количество эпизодов: 22

О чем? Восьмой сезон сериала продолжает рассказывать зрителям о главном герое Майке Бакстере. Он по-прежнему разрывается между работой (владелец спортивного магазина) и домом, где он оказывается под каблуком любимой жены Ванессы и трех дочерей. Они уже достаточно подросли, чтобы создавать главному персонажу особые проблемы. Кристин — двадцать два и она думает о будущей карьере. Семнадцатилетняя Мэнди только-только вступает в возраст, когда подростки думают о личных отношениях, а четырнадцатилетняя Ив, кажется, имеет проблемы в учебе. И, конечно же, всеми этими делами предстоит заниматься именно Майку, ведь он глава семьи. Правда, избежать исполнения этих обязанностей не удастся — девчонки точно не отстанут.

Party of Five / Нас пятеро

Дата премьеры: 8 января

Платформа: Freeform

Режиссеры: Родриго Гарсия, Эва Вивес, Алонсо Альварез

Актеры: Соль Родригес, Одри Гертхофер, Нико Гуардадо, Эмили Тоста, Эль Парис Легаспи, Брэндон Ларракуэнте, Бруно Бичир

Количество эпизодов: не уведомляется

О чем? Проект является своеобразным ребутом оригинального сериала, выходившего с 1994 по 2000 годы. Правда, в этот раз сюжет был немного пересмотрен авторами сценария. В центре внимания оказываются пятеро детей, которые остались совсем одни в чужой стране. Их родителей правительство Соединенных Штатов Америки выставило из страны и отправило обратно в Мексику. Ребятам теперь предстоит проживать в чужом государстве, заручившись только поддержкой друг друга. Конечно же, им будет нелегко, однако единство и поддержка позволят справиться с любыми трудностями.

AJ and the Queen / ЭйДжэй и королева

Дата премьеры сезона: 10 января

Платформа: Netflix

Режиссеры: Адам Дэвидсон, Энн Флетчер, Бобкэт Голдтуэйт

Актеры: РуПол, Иззи Джи., Тиа Каррере, Мэтт Уилкас, Мисти Монро, Майкл-Леон Вули, Джош Сегарра

Количество серий: 10

О чем? Руби Ред – эксцентричный трансвестит, который путешествует по Америке в полуразрушенном фургоне 90-х годов без гроша в кармане. Его сопровождает ЭйДжей – 10-летняя дерзкая девочка, которая недавно стала сиротой. Необычный дуэт ездит по стране, помогая друг другу в борьбе с болезненным прошлым и трудным настоящим, не теряя надежды на лучшее будущее.

Medical Police / Медицинская полиция

Дата премьеры: 10 января

Платформа: Netflix

Режиссеры: Роб Кордри, Дэвид Уэйн

Актеры: Эринн Хэйс, Роб Хюбель, Фред Меламед, Роб Кордри.

Количество серий: 10

О чем? История о том, как приходится работать представителям врачебного дела в чужой стране. Лол Сплатт и Оуэн Маэстро отправляются в Бразилию, чтобы постараться помочь местным жителям, если тем действительно нужна помощь. Впереди зрителей ожидают десять увлекательных эпизодов, рассказывающих о приключениях этих невероятных профессионалов своего дела. Им предстоит окунуться в захватывающие и увлекательные события, где объединятся приключенческие мотивы, драматические повороты истории и многое другое.

The Outsider / Чужак

Дата премьеры: 12 января

Платформа: HBO

Режиссеры: Джейсон Бейтман, Шарлотта Брандстром

Актеры: Джон Геттье, Марк Менчака, Бен Мендельсон, Дерек Сесил, Саммер Фонтана, Макс Бисли

Количество серий: 10

О чем? Когда происходит жестокое убийство одиннадцатилетнего мальчика, то следователи первым делом начинают подозревать тренера местной бейсбольной команды Терри Мейтланда, так как много косвенных улик указывают на его причастность к этому преступлению. Но в процессе расследования, столкнувшись с очень странными вещами, они неожиданно начинают задумываться о вмешательстве потусторонних сил.

The New Pope / Новый Папа

Дата премьеры: 13 января

Платформа: HBO

Режиссер: Паоло Соррентино

Актеры: Джуд Лоу, Джон Малкович, Хавьер Камара, Сесиль Де Франс

Количество серий: 9

О чем? Продолжение сериала «Молодой папа» расскажет, как знакомый зрителям Ленни Белардо впал в кому и кардиналам пришлось выбрать нового понтифика. Но потом папа приходит в себя, и католический мир оказывается в очень неудобной ситуации.

68 Виски / 68 Whiskey

Премьера: 15 января

Платформа: Paramount Network

Режиссер: Майкл Леманн, Дэвид Петрарка, Рон Ховард

Актеры: Усман Элли, Бэт Рисграф, Дерек Телер, Ламонт Томпсон

Количество эпизодов: 10

О чем? Черная комедия «68 виски» расскажет о жизни военных медиков, которые работают в Афганистане на спецбазе «Приют». Главные действующие лица проекта – восемь мужчин и восемь женщин, которые объединены общей целью – они должны работать вместе, чтобы помогать людям выживать в самых ужасных условиях.

Everything’s Gonna Be Okay / Всё будет хорошо

Премьера: 16 января

Платформа: Freeform

Режиссер: Джош Томас

Актеры: Кайла Кромер, Адам Фэйсон, Мейв Пресс

Количество эпизодов: 10

О чем? «Все будет хорошо» рассказывает о Николасе – невротичном двадцатилетнем парне, который навещает своего отца и младших сводных сестер, одна из которых страдает аутизмом. Однако поездка продлевается из-за того, что у отца обнаруживают рак. Теперь Николас должен взять на себя обязанности опекуна над своими сестрами.

Дневник будущего президента / Diary of a Future President

Премьера: 17 января

Платформа: Disney+

Режиссер: Робин Шорр

Актеры: Джина Родригез, Илана Пенья, Робин Шорр

Количество эпизодов: 10

О чем? Молодая кубинско-американская девушка отправляется в путешествие, и ведет дневник, в котором рассказывает о своих проблемах, и о том, что она делает, чтобы стать президентом Соединенных Штатов Америки.

Sex Education / Половое воспитание (2 сезон)

Дата премьеры: 17 января

Платформа: Netflix

Режиссер: Бен Тэйлор, Кейт Херрон

Актеры: Эйса Баттерфилд, Шути Гатва, Эмма Макки, Джиллиан Андерсон, Ракхи Тхакрар, Джеймс Пьюрфой, Кедар Уильямс-Стирлинг

Количество эпизодов: 8

О чем? Детали сюжеты создатели не раскрывают. Известно лишь, что во 2-м сезоне появится три новых персонажа: темнокожая хулиганка Вив (Чайнинуэ Эзеуду), парень-колясочник Айзек (Джордж Робинсон) и эмигрант Рахим (Сами Уталбали). В новых сериях будет уделено особое внимание развитию отношений между лучшим другом Отиса, Эриком (Шути Гатва) с сыном директора школы Мурдейл и закрытым геем Адамом (Коннор Суинделлс), которого в конце первого сезона отправили в военную академию.

Маленькая Америка / Little America

Премьера: 17 января

Платформа: Apple TV+

Режиссер: Нима Нуризаде, Це Чун, Стивен Данн

Актеры: Анджела Лин, Икс Ли, Джастин Ахду, Мэделин Чанг

Количество эпизодов: 8

О чем? Сериал расскажет 8 комедийных историй об иммигрантах, которые по разным причинам переехали в США: о том, как они родились и провели часть жизни в своей родной стране, со своими обычаями и культурой и стали гражданами Америки. Каждая история основывается на реальных событиях, описанных в цикле «Маленькая Америка» в журнале «Эпик».

9-1-1: Одинокая звезда / 9-1-1: Lone Star

Премьера: 19 января

Платформа: Fox

Режиссер: Брэд Фолчак

Актеры: Роб Лоу, Лив Тайлер, Ронен Рубенштейн, Джулиан Уоркс

Количество эпизодов: 10

О чем? Сериал является спин-оффом картины «911». В центре сюжета – искушенный нью-йоркский пожарный Оуэн Странд, которому предстоит переехать в Техас. В новом месте Оуэн надеется наладить отношения с сыном, однако в новом городе ему предстоит еще и влиться в рабочий коллектив и столкнуться с опасными рабочими заданиями.

Пятая Авеню / Avenue 5

Премьера: 19 января

Платформа: HBO

Режиссер: Армандо Ианнуччи

Актеры: Хью Лори, Сьюзи Накамура, Ребекка Фронт

Количество эпизодов: 4

О чем? Действие сериала происходит в далеком будущем, когда главным направлением туризма стали космические путешествия. Межпланетный круизный лайнер «Авеню 5» из-за серьезной неисправности систем терпит поломку и отклоняется от курса. Предполагается, что кораблю понадобятся годы, чтобы вернуться на Землю, и, имея только достаточное количество припасов, чтобы обеспечить своих многочисленных пассажиров для запланированного месячного круиза, экипаж корабля должен бороться за поддержание порядка и безопасное возвращение корабля.

Аквафина – это Нора из Квинса / Awkwafina is Nora from Queens

Премьера: 22 января

Платформа: CBS All Access

Режиссер: Люсия Аньелло, Наташа Лионн, Стивен К. Цутида

Актеры: Аквафина, Лори Тан Чинн, Б.Д. Вонг, Крисси Фит, Эрин Фогель

Количество эпизодов: не указано

О чем? В центре внимания сюжета оказывается жизнь будущей актрисы Аквафины. Мировая слава придет к ней еще нескоро, однако девушка уже претендует на огромные свершения. Настоящий талант из Квинса, конечно же, никуда не пропадёт. Актриса сыграет саму себя в юности, представив зрителям, насколько было непросто пробиваться в высший свет.

Звездный путь: Пикар / Star Trek: Picard

Премьера: 23 января

Платформа: CBS All Access

Режиссер: Джонатан Фрейкс, Акива Голдсман, Дуглас Арниокоски

Актеры: Патрик Стюарт, Сантьяго Кабрера, Мишель Херд, Эван Эвагора

Количество эпизодов: 10

О чем? Спустя 15 лет жизнь некогда бороздившего космические просторы Жана-Люка Пикара, кажется, стала совсем спокойной. Однако вскоре ему придётся покинуть насиженное место и отправиться навстречу очередным приключениям.

Превосходить / Outmatched

Премьера: 23 января

Платформа: Fox

Режиссер: Лон Циммет

Актеры: Джейсон Биггс, Эшли Бэтчер, Окли Булл, Тиша Кемпбелл

Количество эпизодов: неизвестно

О чем? Как совершенно обычным родителям, окончившим среднюю школу, ужиться под одной крышей с тремя гениальными отпрысками? Их шестнадцатилетний сын Брайан, превосходно разбирается в физике и математике, дочь Николь пятнадцатилетний вундеркинд, а десятилетний Марк сочиняет свою первую оперу. Только восьмилетняя Лейла не сводит мать с отцом с ума, потому что у нее среднестатистический IQ и она единственный их ребенок, которого они в состоянии понять. Кей и Майк явно в меньшинстве.

Фото: НВО

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