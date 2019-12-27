За десять лет прибыль Netflix выросла более чем на 4000% – S&P 500

CNBS опубликовал статистику стриминга Netflix, согласно которой ресурс показал лучший рост в индексе S&P 500 (фондовый индекс, в который входит 500 избранных публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию).

Согласно статистике, в начале 2010-х годов у Netflix было около 12 миллионов подписчиков, плативших по 9 долларов в месяц, а стоимость компании на тот момент составляла несколько миллиардов долларов.

Издание пишет, что ставка в 1 миллион долларов на акции Netflix, сделанная 1 января 2010 года, сегодня будет стоить около 43 миллионов долларов. Таким образом, доходность компании в 4181% превосходит всех нынешних членов S&P 500, к которому Netflix присоединился в декабре 2010 года, заменив The New York Times. Индекс в целом вырос на 189% за последние 10 лет.

На данный момент Netflix имеет рыночную капитализацию около 148 миллиардов долларов, что делает его одной из 40 наиболее ценных американских компаний.

Что касается собственного производства, директор по контенту Netflix Тед Сарандос заявил в 2018 году, что на него приходится 85% расходов. Из-за этого за последние два года Netflix занял около 10 миллиардов долларов, более чем удвоив долговую нагрузку за этот период и оставив компании почти вдвое больший долг, чем собственный капитал.

Тем не менее акционеры скептически относятся к дальнейшему росту компании. Disney +, наряду с HBO Max WarnerMedia и Peacock от NBC представляют не только потенциальные конкурентные угрозы, но и вызывают обеспокоенность тем, что они ограничат доступ Netflix к своему контенту. С 2019 года NBCUniversal объявил о том, что он извлекает сериал «Офис» из Netflix для собственного использования, а «Друзья» переходят на сервис HBO Max.

В конце третьего квартала 2019 года число подписчиков Netflix выросло до 158,3 миллиона, что двое больше за последние четыре года. Международный рост стал катализатором: на абонентов, которые не из США, в настоящее время приходится 62% от общего количества по сравнению с 51% в аналогичном периоде 2017 года и 36% в 2015 году.

Фото: СNBS, pexels

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