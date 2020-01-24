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YouTube будет усиленно бороться с дезинформацией

от Telekritika
От Telekritika 321
Главная Диджитал YouTube будет усиленно бороться с дезинформацией

Об этом заявила президент компании YouTube Сьюзен Войчицки.

Борьба с дезинформацией в сети YouTube является основным вызовом, с которым на данный момент борется компания, и ставка делается на правдивость и аналитическую работу по удалению фейков. Об этом пишет «Укринформ».

Об этом стало известно во время дискуссии об угрозах в веб-пространстве в рамках Всемирного экономического форума в Давосе от президента компании YouTube Сьюзен Войчицки.

«Мы очень сосредоточены на вызове, которым является дезинформация. Мы фокусируемся на ответственности за контент, который является нашим основным приоритетом на протяжении последних нескольких лет», — подчеркнула Войчицки.

В частности, она отметила, что в своей работе специалисты компании обращают особое внимание на авторитет и репутацию лиц, которые размещают информацию на платформе. При этом, если информация является общественно важной, то эти пользователи должны иметь долгую историю размещения адекватной информации в YouTube.

По ее словам, размещенное видео также должно быть правдивым. Если есть сомнения в представленной информации, то специалисты компании проверяют ее правдивость.

Другим важным вопросом стало то, чтобы все комментарии под видео были оставлены от легально зарегистрированных пользователей.

Фото: Unsplash

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