Vice Media приобрела издание Refinery29

Vice Media купила медиакомпанию Refinery29, ориентированную на женщин. Сумма сделки составила $400 млн, что увеличило стоимость компании покупателя до $4 млрд. Об этом сообщил Hyberbeast.

Целью покупки было расширить свою аудиторию в мире и, так как в Vice Media преобладают мужчины, необходимо было сбалансировать гендерное соотношение. Из-за этой ситуации Vice обвиняли во враждебной культуре по отношению к женщинам. После сделки женщины в компании будут в большинстве.

Сделка была выгодной и для Refinery29, у которой были финансовые проблемы в течение года. В результате ее Vice Media получит рост мировой аудитории до 350 миллионов уникальных просмотров в месяц. Директора Refinery29 Филипп фон Боррис и Джастин Стефано останутся в компании.

Фото: Unsplash, скриншот Refinery29

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