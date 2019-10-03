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Vice Media приобрела издание Refinery29

от Telekritika
От Telekritika 510
Главная Диджитал Vice Media приобрела издание Refinery29

Компанию приобрели за 400 миллионов долларов

Vice Media купила медиакомпанию Refinery29, ориентированную на женщин. Сумма сделки составила $400 млн, что увеличило стоимость компании покупателя до $4 млрд. Об этом сообщил Hyberbeast.

Целью покупки было расширить свою аудиторию в мире и, так как в Vice Media преобладают мужчины, необходимо было сбалансировать гендерное соотношение. Из-за этой ситуации Vice обвиняли во враждебной культуре по отношению к женщинам. После сделки женщины в компании будут в большинстве.

Vice Media приобрела издание Refinery29

Cайт Refinery29

Сделка была выгодной и для Refinery29, у которой были финансовые проблемы в течение года. В результате ее Vice Media получит рост мировой аудитории до 350 миллионов уникальных просмотров в месяц. Директора Refinery29 Филипп фон Боррис и Джастин Стефано останутся в компании.

Фото: Unsplash, скриншот Refinery29

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