В Великобритании запустили медиа в помощь безработным журналистам

Новое медиа под названием The Focus недавно начало свою работу в Великобраитании. Цель сайта — стать площадкой для журналистов, которые потеряли работу ввиду сокращений из-за перехода медиакомпаний на карантин, передает journalism.co.uk.
Запуск The Focus поддержали такие медиа, как Journalism.co.uk, JPI Media, агрегатор новостей News Now, а также сервис рекомендации контента Taboola. Расходы, связанные с эксплуатацией сайта, покрывает компания GRV Media.
«Мы хотим дать журналистам возможность писать. Мы хотим, чтобы этот проект стал для них своего рода исцелением», — прокомментировал глава GRV Media Вик Дэниелс.
Публиковать свои материалы может любой журналист, который зарегистрируется на сайте. По дедлайнам ограничений нет. А что касается тем, то можно писать в такие рубрики: культура, спорт, мнение, политика, лайфстайл, технологии.
Пока не известно, как данный проект будет монетизироваться — пока что на нем размещают только баннерную рекламу. По словам Дэниелса, на сегодняшний день The Focus предоставляет журналистам площадку для высказывания своих мыслей, воплощения идей и тех проектов, которые они не успели завершить или осуществить в своих прежних редакциях.
В качестве дополнительной идеи для развития проекта, Вик Дэниелс думает о том, чтобы дать возможность университетам отправлять на The Focus студентов для прохождения летней практики.
Напомним: ранее стало известно, что Variety запускает сервис платного контента для медийщиков.
Фото: скриншот The Focus
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