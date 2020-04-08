ДиджиталНовостиСМИ

В Великобритании запустили медиа в помощь безработным журналистам

от Telekritika
От Telekritika 3080
Главная Диджитал В Великобритании запустили медиа в помощь безработным журналистам

Издание будет публиковать материалы тех, кого сократили по причине карантина.

Новое медиа под названием The Focus недавно начало свою работу в Великобраитании. Цель сайта — стать площадкой для журналистов, которые потеряли работу ввиду сокращений из-за перехода медиакомпаний на карантин, передает journalism.co.uk.

Запуск The Focus поддержали такие медиа, как Journalism.co.uk, JPI Media, агрегатор новостей News Now, а также сервис рекомендации контента Taboola.  Расходы, связанные с эксплуатацией сайта, покрывает компания GRV Media.

«Мы хотим дать журналистам возможность писать. Мы хотим, чтобы этот проект стал для них своего рода исцелением», — прокомментировал глава GRV Media Вик Дэниелс.

Публиковать свои материалы может любой журналист, который зарегистрируется на сайте. По дедлайнам ограничений нет. А что касается тем, то можно писать в такие рубрики: культура, спорт, мнение, политика, лайфстайл, технологии.

Пока не известно, как данный проект будет монетизироваться — пока что на нем размещают только баннерную рекламу. По словам Дэниелса, на сегодняшний день The Focus предоставляет журналистам площадку для высказывания своих мыслей, воплощения идей и тех проектов, которые они не успели завершить или осуществить в своих прежних редакциях.

В качестве дополнительной идеи для развития проекта, Вик Дэниелс думает о том, чтобы дать возможность университетам отправлять на The Focus студентов для прохождения летней практики.

Напомним: ранее стало известно, что Variety запускает сервис платного контента для медийщиков.

Фото: скриншот The Focus 

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Юлия Мендель опровергла «фейки» относительно статьи в The...

11.03.2020

Warner Bros хочет исключить Эмбер Херд из актерского...

03.04.2020

На «1+1» состоится премьера медицинской драмы «Доктор Вера»

11.03.2020

Комитет Ткаченко призвал Минфин не урезать бюджет культурных...

25.03.2020

Киноиндустрия обратилась к властям из-за отсутствия госфинансирования киноотрасли

20.03.2020

На «UA: Перший» состоится премьера фильма-расследования «Дрогобыч 101/1»

24.03.2020

Сокращение расходов на культуру предлагают сократить

06.04.2020

Суд избрал меру пресечения напавшему на журналистов мужчине

07.04.2020

Количество абонентов Pay TV в Восточной Европе сократится...

07.04.2020

Slack интегрировал в свое приложение аудиозвонки Zoom, Microsoft...

02.04.2020