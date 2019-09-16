В Telegram появился официальный канал Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в Facebook сообщила, что единственной официальной страничкой Владимира Зеленского в Telegram является аккаунт Zelenskiy/Official.
Страница президента появилась в сети 1 августа и спустя месяц набрала более 20 000 подписчиков.
Первый пост в Telegram президент посвятил спортивной тренировке. Последующие публикации – более официальные, некоторые из них сопровождаются фотоотчетами и видео.
Канал президента обновляется не ежедневно.
Ранее «Телекритика» писала, что свою первую пресс-конференцию президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в октябре.
Фото: «Коммерсант»