ДиджиталНовости

В Telegram появился официальный канал Зеленского

от Ксения Лесничая
От Ксения Лесничая 1613
Главная Диджитал В Telegram появился официальный канал Зеленского

Пока канал президента Украины обновляется не ежедневно.

Пресс-секретарь президента Украины  Юлия Мендель на своей странице в Facebook сообщила, что единственной официальной страничкой Владимира Зеленского в Telegram является аккаунт Zelenskiy/Official.

В Telegram появился официальный канал Зеленского

Страница президента появилась в сети 1 августа и спустя месяц набрала более 20 000 подписчиков.

Первый пост в Telegram президент посвятил спортивной тренировке. Последующие публикации – более официальные, некоторые из них сопровождаются фотоотчетами и видео.

Канал президента обновляется не ежедневно.

Ранее «Телекритика» писала, что свою первую пресс-конференцию президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в октябре.

Фото: «Коммерсант»

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

«Зеонбуд» назвал письмо Концерна РРТ президенту «обвинительным доносом»

04.07.2019

1+1 Digital Weekend. День 2: сторителлинг как инструмент...

22.08.2019

Формат нового проекта «Интера» с Ольгой Фреймут скопирован...

23.08.2019

Завтра на Netflix выходит сериал «Затерянные в космосе»

12.04.2018

Вупи Голдберг снова возьмется за свое

29.03.2018

Брюс Уиллис рассказал о работе над «Крепким орешком...

01.03.2018

«Даша примеряет Европу» на ICTV

13.11.2018

Аукцион неизвестных фотографий The Beatles: боги на расстоянии...

13.03.2018

?Чем Facebook будет платить пользователям за просмотр рекламы

06.05.2019

Парламентская кампания обошла президентскую по количеству джинсы

18.07.2019

редактор рубрики "Спецпроекты"