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В США стремительно растет популярность сервиса для журналистов Subtext

от Telekritika
От Telekritika 254
Главная Диджитал В США стремительно растет популярность сервиса для журналистов Subtext

За последнюю неделю его использование увеличилось втрое.

Journalism.co.uk сообщает, что в течение последней недели резко вырос сервис Subtext. Пользователи из США стали втрое чаще использовать его для получения информации непосредственно от журналистов.

По данным издания, количество подписчиков сервиса выросло с 35 тыс. до 110 тыс. Такую популярность сервису обеспечивает 90-процентная вовлеченность аудитории и большое доверие с ее стороны к местным журналистам, отмечает основатель Advance Alpha Group Майкл Донахью.

Subtext, ранее известный как Project Text, был запущен в 2019 году американской медиагруппой Advance Local. Программа позволяет подписчикам получать SMS-сообщения напрямую от конкретных журналистов и задавать им вопросы. Приложение позиционирует себя как площадка для осмысленных бесед в противовес пустой болтовне, которой изобилуют социальные сети.

На фоне пандемии многие журналисты начали использовать Subtext, чтобы доносить важную информацию из первых уст своим читателям. Так, в приложении зарегистрировались репортеры холдинга Gannett, издания Buzzfeed.

Напомним: ранее стало известно, что BuzzFeed сократит зарплаты сотрудникам до 25% из-за падения доходов на фоне пандемии.

Фото: unsplash

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