В Киеве впервые пройдет фестиваль креативности и дизайна OFFF

Международный фестиваль креативности и дизайна OFFF пройдет 13-14 сентября в Киеве стараниями Projector&Depositphotos. Это будет приключение для всех, кто хочет познакомиться с талантливыми людьми, получить вдохновение, новые идеи и знания в сфере дизайна, мультимедиа, кино, технологий и современного визуального искусства.

Что такое OFFF

OFFF — самый большой европейский фестиваль креатива и постдиджитал-культуры. Каждый год в Барселону приезжают дизайнеры, арт-директора, владельцы студий, режиссеры, моушен-дизайнеры, иллюстраторы и креаторы со всего мира. Кроме Барселоны, OFFF проходит в Вене, Лондоне, Нью-Йорке и Тель-Авиве.

Первый OFFF состоялся в Барселоне в 2001 году по инициативе художника Гектора Айюсо и быстро получил известность. На OFFF выступали звезды индустрии: Стефан Загмайстер, Эрик Шпикерманн, Пола Шер, Нэвилл Броди, Джошуа Дэвис, Джон Маэда, Эш Торп и многие другие.

После 19 проведенных фестивалей OFFF стал синонимом креативности, меккой для творческого комьюнити и глобальным событием в области визуальной культуры.

Спикеры

Спикеры OFFF – яркие представители мировой креативной сферы:

Joshua Davis (NY, USA) – дизайнер, техно-гик и медиа-художник. Обладатель мировых наград. Джошуа изобрел совершенно новый подход к разработке дизайна. Известен в мире своей экспериментальной генеративной графикой и потрясающими аудиовизуальными работами.

The Mill (London, England) – студия креативного контента и VFX с главным офисом в Лондоне. The Mill создает визуальные эффекты, анимацию, видеоролики, дизайн и захватывающие диджитал-проекты. Вы могли видеть работы студии для Nike, Calvin Klein, Valentino, Samsung, Nissan, Lexus. От студии будет выступать Will MacNeil – CG Design Director в The Mill, режиссер, аниматор и цифровой художник.

Ricardo Gonzalez (NY, USA) – его называют маэстро шрифта. Художник, дизайнер и каллиграф создает невероятные типографические муралы. Среди клиентов Рикардо: Apple, Nike, Mercedes Benz, Google, Microsoft, Pepsi, AirBnB, Toyota, Vice и многие другие.

B-Reel (NY, USA) – креативное агентство, которое специализируется на развлечениях: использует новые технологии, чтобы строить бренды и положительно влиять на пользователей. Агентство работает по всему миру с офисами в Стокгольме, Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Барселоне. Его представят Zack McDonald – креативный директор и Oscar Erlandsson – стратегический директор.

Paloma Rincon (Madrid, Spain) – Палома создает причудливые визуальные работы на пересечении фотографии, скульптуры, дизайна и иллюстрации. Известна своим изобретательным подходом к изображению: в результате получается целый новый мир, где формы, текстуры, материалы, свет и цвета объединяются в гармонии.

Для кого OFFF

Для дизайнеров и арт-директоров, медиа-художников и саунд-дизайнеров, для креаторов всех форм и видов, для всех, кто работает в сфере визуальных коммуникаций и увлечен digital.

Приобрести билеты на ивент можно тут.

Организаторы: Projector&Depositphotos