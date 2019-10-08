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В Instagram можно «примерить» товары с помощью дополненной реальности

от Telekritika
От Telekritika 354
Главная Диджитал В Instagram можно «примерить» товары с помощью дополненной реальности

Первоначально новая функция AR будет ограничена косметикой MАС и Nars, а также брендами очков Warby Parker и Ray-Ban.

В Instagram появилась возможность протестировать товар на себе: теперь несколько брендов, которые продают свои продукты напрямую в Instagram, могут использовать новую функцию дополненной реальности на странице продукта. Об этом сообщает издание Mashable.

Первоначально новая функция AR будет ограничена косметикой Mac и Nars и брендами очков Warby Parker и Ray-Ban. Однако в планах Instagram – сделать функцию доступной для большего количества продуктов.

Основная идея – помочь покупателям увидеть, подойдет ли им тот или иной товар. Для этого разработчики использовали технологию платформы Spark AR, которая поддерживает большую часть эффектов для камеры Instagram и рекламы дополненной реальности Facebook.

В Instagram можно «примерить» товары с помощью дополненной реальности

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно кликнуть на отдельный продукт марки, помеченный в посте бренда, и опробовать его с помощью фильтра дополненной реальности. Бренды надеются, что с внедрением данной функции станут вирусными и получат дополнительных покупателей.

Хотя на данный момент лишь некоторые бренды могут использовать встроенную функцию шопинга в Instagram, коммерция является важной частью платформы. Facebook заявляет, что в будущем рассматривает коммерцию как одну из «больших ставок» Instagram.

Фото: Instagram

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