Топ-8 девайсов, которые удивили на CES 2020

С 7 по 10 января 2020 года в Лас-Вегасе проходит международная выставка электроники CES 2020. Представляем вашему вниманию самые удивительные гаджеты, которые покорили воображение своим дизайном, функционалом и юзабилити.

Телепазл

Компания Samsung презентовала на выставке линейку MicroLED-телевизоров, которые отныне доступны всем без исключения (ранее их продажи были ограничены b2b-сегментом). Фишка ТВ-панелей в том, что они могут использоваться каждая по отдельности, а могут быть собраны в один большой экран, словно пазл. Панели супер-тонкие и безрамочные, а потому легко стыкуются между собой. MicroLED-телевизоры имеют диагональ от 75 до 150 дюймов. Рекордная яркость составляет 5000 nit. Цена тепепазла будет зависеть от комплектации и количества модулей и, предположительно, будет стартовать от 190 тыс. грн.

Чернильный смартфон

Китайский производитель Hisense разработал первый в мире смартфон с экраном, работающим на цветных электронных чернилах. С него очень удобно читать, он не слепнет на солнце. Представители компании уверяют, что модель с e-ink-дисплеем уже готова к запуску в массовое производство. Разработчики также уверяют, что у таких экранов частота обновления выше, чем у предыдущей модели, представленной годом ранее на MWC.

Телевизор с поддержкой «режима кинопроизводителя»

Panasonic привезла в Лавс-Вегас интересную модель OLED-телевизора — HZ2000 (с диагональю 55 и 65 дюймов). Она способна обеспечить яркость на 20% выше, чем другие OLED-палели. Но самое главное, HZ2000 — первый в мире OLED-телевизор, поддерживающий технологии Dolby Vision IQ и режим Filmmaker Mode (так называемый «режим кинопроизводителя»). Данный режим призван обеспечить демонстрацию фильма с оригинальной цветопередачей, частотой кадров и доступностью сторон. Также панель способна самостоятельно регулировать изображение в зависимости от уровня освещения.

Дрон для селфи

Забудьте о селфи-палках! Теперь в моде делать селфи при помощи дрона от американского производителя AirSelfie. Гаджет способен распознавать лица и делать снимки в HD-качестве. А управлять им очень просто — достаточно взмахнуть рукой (только не резко). Согласно заявлению CEO компании-производителя, продукт ориентирован на представителей поколения Z и миллениалов.

Вертикальный телевизор

Компания Samsung презентовала еще одну новинку. На сей раз интерьерную. Разработчики создали ТВ-панель, которая несет в себе дополнительную функцию — декоративную. Итак, встречайте: интерьерный телевизор The Sero, который можно смотреть как горизонтально, так и вертикально. Специальная подставка позволит переворачивать панель, как вам удобно. Если хотите посмотреть кино, то используйте альбомную ориентацию, а если контент из соцсетей — портретную.

Клавиатура-невидимка

SelfieType — тоже разработка Samsung. Работает новинка таким образом: нужно вклучить на смартфоне фронтальную камеру, запустить приложение, нажать на QWERTY-клавиатуру и вуаля! Вы стучите пальцами по столу, а на дисплее телефона отображается набираемый вами текст.

ТВ-стена

Самый большой телевизор в мире получил название The Wall MicroLED TV и диагональ в 292 дюймов (почти 7,5 метров). Журналисты называют его «самым большим телевизором, который мы когда-либо видели на CES». Новинка от Samsung поддерживает разрешение 8K и работает на базе революционной технологии MicroLED. У телестены есть и «младшая сестра» — модель с диагональю экрана в 73 дюйма и поддержкой 2К.

Бионические кошки

В этом году на CES представлена уйма роботов: смарт-урна, робот, подающий туалетную бумагу, пес Aibo от Sony и робот-компаньон Buddy… В общем, им стоило бы посвятить отдельную подборку. Но мы для своей выбрали MarsCat — разработку стартапа Elephant Robotics. Эта бионическая кошка может ходить, потягиваться, играть с игрушками, избегать препятствий, мурчать, щурить глаза и даже приветствовать хозяина, подняв лапу. Робот распознает лица и знает 20 команд и фраз, в том числе «сидеть» и «ко мне». Обладая ИИ, он способен развиваться, обучаться и показывать разные реакции. Вот такая альтернатива настоящим котам.

Фото: Elephant Robotics, AirSelfie, Hisense

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