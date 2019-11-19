TikTok обогнал Instagram по количеству скачиваний

Приложение TikTok от ByteDance скачали 1,5 миллиарда раз в App Store и Google Play. Об этом сообщает Sensor Tower.

В прошлом году по количеству загрузок TikTok был четвертым неигровым приложением в мире, набрав 655,8 млн уникальных скачиваний. На данный момент приложение загружено 614 миллионов раз, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Sensor Tower сообщает, что TikTok – третье по популярности приложение после WhatsApp и Messenger. Но у него хорошие перспективы обогнать их, так как оно уже оставило позади Facebook и Instagram.

По сути, TikTok — единственное приложение в пятерке, которое не принадлежит компании Facebook.

Во многом рост TikTok был вызван потоком пользователей из Индии, на долю которых пришлось 31% всех загрузок приложения. Его вторым по величине рынком был Китай, который составил 11,5% загрузок, а затем — США с 8,2%.

Фото: Reuters, Sensor Tower

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