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The Washington Post запускает свою рекламную сеть

от Telekritika
От Telekritika 390
Главная Диджитал The Washington Post запускает свою рекламную сеть

Издания, вошедшие в сеть, смогут открыть свои рекламные площадки для рекламодателей

17 сентября The Washington Post представил рекламную сеть Zeus Prime. Данный продукт позволит компаниям покупать автоматизированную рекламу в режиме реального времени, как платформы Big Tech. Об этом сообщил Аxios.

Разработчики считают, что их сеть станет лучшей альтернативой Facebook и Google, «ведь рекламодатели часто говорят о том, что в этих сетях контент не проверяется, а других вариантов для быстрой и эффективной покупки рекламы у них нет». Издания, вошедшие в сеть, смогут открыть свои рекламные площадки для большего количества рекламодателей, пишет The Washington Post.

Поскольку новое программное обеспечение требует минимального участия со стороны рекламодателя и не требует никаких дополнительных дизайнов, кодирования, сборов или одобрений, рекламодатели могут размещать свои объявления непосредственно на сайтах издателей в режиме реального времени. Также рекламодатели получат полный контроль над своими рекламными доходами и независимость от Google и Facebook, сообщает издание.

Вице-президент WashPost по коммерческим технологиям и развитию Джаррод Дикер считает, что CPM будет варьироваться в районе $10, тогда как на доступных сегодня платформах этот показатель достигает $2.

Фото: Washington Post

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