Smart TV: сервисы для просмотра зарубежных телепередач на смартфоне и не только

Мы уже знакомили вас с приложениями для просмотра украинского ТВ-контента на смартфоне и других экранах. А сегодня хотим рассказать о зарубежных сервисах онлайнового телевидения. Подборка будет полезна тем, кто не только ценит качество и оригинальность продуктов, но и хочет прокачать свой английский и другие иностранные языки.

Hulu

Библиотечный и стриминговый контенты Hulu содержат шоу от HBO, ShowTime, Cinemax, STARZ, Hulu Originals, а также Live TV, Live News, Live Sports, Movies, Kids. Интерфейс позволит вам создать до шести персонализированных профилей, чтобы каждый член семьи смог отслеживать свои любимые шоу, фильмы, передачи. Также контент можно добавлять в избранное, воспользовавшись функцией My Stuff. Подключение платное — $5.99 в месяц, а если хотите подключиться к Hulu + Live TV, то придется платить $44.99 в месяц.

Платформы: Android, iOS, Windows.

Kodi

По сути, Kodi не является приложением. Это кроссплатформенный медиаплеер, благодаря которому вы сможете подключиться к 1400+ каналам и смотреть, что вам угодно. Сделать это легко: нужно загрузить приложение Kodi из Google Play Store, затем добавить надстройку IPTV cCloud TV (видеоинструкция прилагается).

Платформы: Android, iOS, Windows, OSX, Linux, Raspberry Pi.

Tubi TV

Приложение данного провайдера позволит вам носить в кармане более 40 000 ТВ-шоу и фильмов. Установив его, вы сможете смотреть любимое кино и передачи на нескольких экранах — смартфоне, планшете, ноутбуке. Tubi TV также работает на медиаплеерах Roku и Amazon Fire. Поддерживаемые языки: английский, испанский.

Платформы: Android, iOS.

Live NetTV

Этот провайдер предлагает более 150 потоковых ТВ-каналов, смотреть которые вы сможете при помощи любого Android-устройства, имеющего экран. Лучше всего Live NetTV совместим с проигрывателем MX Player. Контент поделен на семь категорий: спорт, развлечения, новости, кухня, музыка, дети, религия. Бонусы — отсутствие рекламы и интерфейс в стиле Material Design.

Платформы: Android.

RedBox TV

При помощи RedBox TV вы сможете смотреть более 1000 телеканалов из 15 разных стран — Великобритании, США, Франции, Германии, Австралии, Индии, Малайзии и др. Весь контент отсортирован по категориям и демонстрируется совершенно бесплатно. Правда, присутствует реклама. Приложение совместимо с такими проигрывателями, как MX Player, 321 Player, VLC Media Player, Web Player.

Платформы: Android.

Mobdro

Сервис Mobdro, как и предыдущий, тоже работает на ОС Android, а из медиаплееров его поддерживает Chromecast. Также стоит учесть, что некоторый контент доступен только в определенных странах, но, если вы хотите видеть буквально все, установка дополнительного программного обеспечения VPN из Google Play Store может решить эту проблему. В общей сложности, вы сможете стать зрителем шоу из 30-ти стран на 10-ти языках.

Платформы: Android.

Фото: pixabay.com

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!