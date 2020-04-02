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Slack интегрировал в свое приложение аудиозвонки Zoom, Microsoft Teams и других мессенджеров

от Telekritika
От Telekritika 659
Главная Диджитал Slack интегрировал в свое приложение аудиозвонки Zoom, Microsoft Teams и других мессенджеров

Таким образом разработчики помогут пользователям быть на связи во время карантина.

Slack сделал возможными аудиозвонки в Microsoft Teams, Zoom, Cisco Jabber, RingCentral и Dialpad прямо в своем приложении. Данная функция поможет пользователям всегда оставаться на связи и доступна она с 1 апреля 2020 года, передает The Verge.

Видео демонстрирует, как работает функция.

В компании отмечают, что пользователи Slack смогут использовать IP-телефонию Microsoft Teams,  Zoom, Cisco Jabber, RingCentral и Dialpad, чтобы звонить из приложения на мобильные номера абонентов. По словам главы компании Стюарта Баттерфилда, эта опция была разработана при поддержке Microsoft и протестирована в марте.

В феврале и марте Microsoft Teams и Slack отметили резкое увеличение количества пользователей. Так, по данным Slack, в течение марта 2020 года количество звонков в мессенджере выросло на 350%. Такой рост связан с переходом на дистанционную работу многих компаний, поэтому разработчики решили объединиться и сделать связь удобной и доступной для юзеров.

Также известно, что 25 марта число пользователей сервиса достигло 12,5 млн.

Напомним: ранее стало известно, что акции Zoom выросли на 40% из-за карантина.

Фото: Unsplash

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