📱Сколько заработали мобильные приложения за первую половину 2019 года?

Рынок мобильных приложений стремителен в развитии и непредсказуем. Находясь под прицелом инвесторов, он влияет на глобальные экономические тренды («Телекритика» писала об этом ранее). Сегодня предлагаем рассмотреть фактическую прибыльность мобильных приложений по данным Sensor Tower.
*Сравнение показателей в первых половинах 2018 и 2019 гг.
Как видим, прирост дохода от мобильных игр составил 11,3%. Процент эквивалентен $29,6 млрд для App Store ($17,6 млрд) и Google Play ($12 млрд). Причем топ прибыльности игровых приложений оказался таков:
- Honor of Kings от Tencent – $728 млн
- Fate от Grand Order – $628 млн
- Monster Strike от Mixi – $566 млн
- Candy Crush Saga от King – $391 млн
- PUBG Mobile от Tencent – $141 млн
Количество загрузок мобильных игр
Прирост скачиваний мобильных игр составляет 3,2%, пользователи загрузили их более 20 млрд раз. Инфографика показывает падение в 1,4% для App Store и +4,6% для Google Play. Лидерство по количеству загрузок аналогично топу прибыльности.
Неигровые приложения принесли компаниям разработчиков около $40 млрд, что больше на 15,4%, чем в 2018 году. В денежном эквиваленте может показаться, что здесь с большим отрывом лидирует App Store – $25,5 млрд (+13,2%), однако более значимый процентный прогресс наблюдаем у Google Play – это +19,6% и $14,2 млрд. Аналогичный топ самых денежных приложений выглядит так:
- Tinder – $497 млн
- Netflix – $399 млн
- Tencent Video – $278 млн.
Количество загрузок приложений
Топ по количеству скачиваний:
- Messenger
- TikTok
- Instagram.
Фото: sensortower.com