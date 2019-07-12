📱Сколько заработали мобильные приложения за первую половину 2019 года?

Рынок мобильных приложений стремителен в развитии и непредсказуем. Находясь под прицелом инвесторов, он влияет на глобальные экономические тренды («Телекритика» писала об этом ранее). Сегодня предлагаем рассмотреть фактическую прибыльность мобильных приложений по данным Sensor Tower.

*Сравнение показателей в первых половинах 2018 и 2019 гг.

Прибыльность мобильных игр

Как видим, прирост дохода от мобильных игр составил 11,3%. Процент эквивалентен $29,6 млрд для App Store ($17,6 млрд) и Google Play ($12 млрд). Причем топ прибыльности игровых приложений оказался таков:

Honor of Kings от Tencent – $728 млн Fate от Grand Order – $628 млн Monster Strike от Mixi – $566 млн Candy Crush Saga от King – $391 млн PUBG Mobile от Tencent – $141 млн

Количество загрузок мобильных игр

Прирост скачиваний мобильных игр составляет 3,2%, пользователи загрузили их более 20 млрд раз. Инфографика показывает падение в 1,4% для App Store и +4,6% для Google Play. Лидерство по количеству загрузок аналогично топу прибыльности.

Прибыльность неигровых приложений

Неигровые приложения принесли компаниям разработчиков около $40 млрд, что больше на 15,4%, чем в 2018 году. В денежном эквиваленте может показаться, что здесь с большим отрывом лидирует App Store – $25,5 млрд (+13,2%), однако более значимый процентный прогресс наблюдаем у Google Play – это +19,6% и $14,2 млрд. Аналогичный топ самых денежных приложений выглядит так:

Tinder – $497 млн Netflix – $399 млн Tencent Video – $278 млн.

Количество загрузок приложений

Топ по количеству скачиваний:

WhatsApp Messenger Facebook TikTok Instagram.

Фото: sensortower.com