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Рекламу в соцсетях покупают больше, чем в прессе

от Telekritika
От Telekritika 521
Главная Диджитал Рекламу в соцсетях покупают больше, чем в прессе

К концу 2019 года расходы на соцсети вырастут на 20%, а на прессу сократятся на 6%.

Согласно отчету о прогнозах от Zenith – рекламодатели вкладывают больше средств в социальные сети, чем в прессу. Такая тенденция наблюдается впервые. Об этом сообщает Campaign.

К концу 2019 года расходы на социальные сети вырастут на 20% и приблизятся к $84 млрд, а на прессу, напротив, уменьшатся на 6% – до $69 млрд.

Также в отчете прогнозируется рост мировой рекламы на 4,4% – до $640 млрд. Самый оживленный рекламный рынок в мире – в США: в Северной Америке ожидается рост рекламы на 5,5%, в то время как в Западной и Центральной Европе он вырастет лишь на 2%. Однако рекламные агентства вряд ли будут пожинать большую часть урожая. Рост Северной Америки был обусловлен появлением новых малых и средних компаний, использующих Facebook и Google для рекламы.

Социальные сети будут занимать 13% глобальной рекламы, телевидение – 29%, а платный поиск – 17%. Ожидается, что рост соцсетей вскоре замедлится, но останется двузначным в течение следующих трех лет, сократившись до 17% в 2020 году и 13% в 2021 году. К этому моменту он будет составлять 16% мировых расходов.

Фото: pexels

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