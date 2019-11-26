ДиджиталНовости

При Минцифры появится Офис реформ в сфере кибербезопасности

от Telekritika
От Telekritika 515
Главная Диджитал При Минцифры появится Офис реформ в сфере кибербезопасности

Министерство обратилось за помощью в реализации в агентство США по международному развитию USAID.

В ближайшее время при Министерстве цифровой трансформации Украины начнет работу Офис реформ в сфере кибербезопасности, а в феврале 2020-го ожидается финансовая помощь для реализации данных реформ. Об этом сообщает InternetUA.

Об этом изданию рассказал первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб. «В положении о нашем министерстве есть пункт о том, что мы принимаем участие в формировании политики в сфере кибербезопасности. Этот пункт пока в положении «временный», ведь, согласно законодательству, эта функция закреплена за Госспецсвязи, и до изменения закона мы можем только принимать участие в формировании политики в сфере кибербезопасности. Но в целом мы готовимся к довольно масштабной реформе в этой сфере», – рассказал он.

По словам Алексея Выскуба, Минцифры обратилось в агентство США по международному развитию USAID с просьбой об организации институциональной помощи в создании данного офиса.

«За довольно короткий срок офис должен наработать дорожную карту реформы. В нашем обращении к USAID были изложены конкретные запросы и задачи, которые должны быть достигнуты в краткосрочной и долгосрочной перспективах», – объясняет замминистра.  Он также сказал, что для реализации прежде всего надо будет провести функциональный аудит.

Выскуб подчеркнул, что времени остается очень мало: «Эти задачи офис должен решить за три месяца. Так как уже с февраля следующего года будет готовится пакет помощи Украине от USAID, который как раз должен помочь в реализации этой реформы».

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Нацсовет пролицензировал интерактивный музыкальный телеканал  

31.10.2019

После жалобы Эмилии Кларк британцы выпустят руководство по...

21.11.2019

На канале «Наш» пока не решили, какие программы...

19.11.2019

Facebook презентовал новую систему оплаты

13.11.2019

Из Apple TV+ ушел топ-менеджер, отвечавший за сериалы...

12.11.2019

TikTok обогнал Instagram по количеству скачиваний

19.11.2019

Новый канал готов к премьере сериала «Новенькая»

01.11.2019

Sony сняла рекламный ролик для PlayStation 4 в...

05.11.2019

«UA: Радио Культура» запускает проект об искусстве как...

12.11.2019

Медиагруппа Ахметова запускает информационный телеканал «Украина 24»

08.11.2019