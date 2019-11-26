При Минцифры появится Офис реформ в сфере кибербезопасности

В ближайшее время при Министерстве цифровой трансформации Украины начнет работу Офис реформ в сфере кибербезопасности, а в феврале 2020-го ожидается финансовая помощь для реализации данных реформ. Об этом сообщает InternetUA.

Об этом изданию рассказал первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб. «В положении о нашем министерстве есть пункт о том, что мы принимаем участие в формировании политики в сфере кибербезопасности. Этот пункт пока в положении «временный», ведь, согласно законодательству, эта функция закреплена за Госспецсвязи, и до изменения закона мы можем только принимать участие в формировании политики в сфере кибербезопасности. Но в целом мы готовимся к довольно масштабной реформе в этой сфере», – рассказал он.

По словам Алексея Выскуба, Минцифры обратилось в агентство США по международному развитию USAID с просьбой об организации институциональной помощи в создании данного офиса.

«За довольно короткий срок офис должен наработать дорожную карту реформы. В нашем обращении к USAID были изложены конкретные запросы и задачи, которые должны быть достигнуты в краткосрочной и долгосрочной перспективах», – объясняет замминистра. Он также сказал, что для реализации прежде всего надо будет провести функциональный аудит.

Выскуб подчеркнул, что времени остается очень мало: «Эти задачи офис должен решить за три месяца. Так как уже с февраля следующего года будет готовится пакет помощи Украине от USAID, который как раз должен помочь в реализации этой реформы».

Фото: Unsplash

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