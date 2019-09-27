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Представлен брендинг «электронного правительства» Украины

от Telekritika
От Telekritika 565
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Маркетологи разработали проект «Дія», чтобы перенести все государственные услуги в диджитал-формат

По заказу Министерства цифровой трансформаци диджитал-агентство Fedoriv и Spilka design buro представили проект «Дія». Об этом сообщил AIN.ua.

Руководитель проекта Fedoriv Валентин Панюта говорит, что роль агентства «не в красивом сайте, а в удобстве получения госуслуг онлайн».

По словам продюсера проекта Алины Божнюк, сайт поможет избежать очередей в госучреждениях, минимизирует общение с персоналом и поможет избежать стресса.

Маркетологи разработали «Дію» в формате оne stop shop, то есть все услуги будут доступны в одном месте.

Представлен брендинг «электронного правительства» Украины

Также сообщается, что скоро появится  приложение «Дія», в котором можно будет зарегистрировать бизнес или получить справку о несудимости онлайн в несколько кликов.

Слоганами проекта стали: «Все просто. Працює», «Менше черг, більше життя» и «Зручно. Непомітно. Людяно».

Фото: AIN.ua

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