Представлен брендинг «электронного правительства» Украины

По заказу Министерства цифровой трансформаци диджитал-агентство Fedoriv и Spilka design buro представили проект «Дія». Об этом сообщил AIN.ua.
Руководитель проекта Fedoriv Валентин Панюта говорит, что роль агентства «не в красивом сайте, а в удобстве получения госуслуг онлайн».
По словам продюсера проекта Алины Божнюк, сайт поможет избежать очередей в госучреждениях, минимизирует общение с персоналом и поможет избежать стресса.
Маркетологи разработали «Дію» в формате оne stop shop, то есть все услуги будут доступны в одном месте.
Также сообщается, что скоро появится приложение «Дія», в котором можно будет зарегистрировать бизнес или получить справку о несудимости онлайн в несколько кликов.
Слоганами проекта стали: «Все просто. Працює», «Менше черг, більше життя» и «Зручно. Непомітно. Людяно».
Фото: AIN.ua