Оксана Касаткина: «Каналам нужны диджитальные ведущие. Мы своих ищем»

Медиахолдинги все глубже погружаются в диджитал — стримят на Facebook, ведут YouTube-каналы, осваивают вертикальное смотрение и формат web-сериала. А тут еще и Quibi на горизонте… Огромное количество идей, но есть ли возможности для их реализации? «Новый» выбрал стратегию step by step, чтобы успеть попробовать все и в итоге выбрать лучшее. О том, какой диджитальный контент готовится на канале, об экспериментах с TikTok и идее создания всеукранского стримингового сервиса в своей авторской колонке на «Телекритике» рассказывает руководитель отдела контент-маркетинга Нового канала Оксана Касаткина.

О соцсетях

Новый канал хочет уйти глубже в социальные сети, начав производить большее количество видеоконтента для них. Темы — самые разные. Формат наша команда видит как титрованные минутные ролики. Титры сегодня — это тренд, потому что многие пользователи смартфонов смотрят видео без звука. Понятно, что ради нас они звук включать не станут. Поэтому мы должны подстраиваться под аудиторию и удовлетворять ее запросы.

О создании web-сериалов

StarLightMedia вплотную занялась разработкой диджитального контента. На данный момент интернет-команда «Нового» готовит web-сериал (каждая серия до 15 минут — ред.) , который должен выйти весной 2020 года. Он рассчитан на молодую аудиторию, которой очень много на интернет-ресурсах Нового канала. Сериал расскажет историю зависимости молодежи от социальных сетей, о том, что такое «казаться» и что такое «быть».

Также в разработке еще несколько web-сериалов. Сейчас наша команда находится на этапе создания концепций.

В принципе, web-сериалы — это мейнстрим, и мы активно работаем с этим форматом еще с прошлого года. И в то же время, это пока еще не полностью изученный формат – и паблишеры, и бренды пока его только «прощупывают», осваивают. В общем, осторожничают, потому что у многих создается впечатление, что web-сериал сделать легче, чем эфирный. На самом деле это не так, — бюджеты вполне соизмеримы, ведь затраты на производство одинаковы. К счастью, многие уже понимают, что за подобными форматами — будущее.

Об освоении TikTok

Еще в наших планах — разработка контент-стратегии и создание контента для TikTok. Единственная сложность, возникающая в работе с данной соцсетью, — персонификация. Поясню: если какой-либо телеканал захочет завести там аккаунт, то стоит выбрать человека, который станет «лицом» его TikTok.

Диджитализируясь все больше, мы занялись разработкой проекта по поиску диджитальных ведущих Нового канала, блогеров. Мы в StarLightMedia хотим открыть новые имена, найти ребят, которые сами себя создают, и рассказать о них. Данный проект хотим реализовать в формате реалити с открытыми кастингами, чтобы зрители могли голосовать и выбирать среди претендентов. Реализован проект будет на YouTube-канале и на сайте «Нового» с привлечением других соцсетей.

О потенциале Quibi

Стримы — это тренд 2020 года. Эксперты рекомендуют стримить на всех возможных площадках — YouTube, Instagram, Facebook. Скоро появится и Quibi. Если этот сервис будет предоставлять возможность размещать свой контент, думаю, наш холдинг будет первым, кто этим предложением воспользуется.

Насколько я знаю, сегодня отношение к Quibi неоднозначное: кто-то уверен в успешности сервиса, кто-то пророчит провал. Но я считаю, что он выстрелит, как в свое время выстрелил TikTok. Да, некоторое время к нему скептически относились, но впоследствии стало ясно, в чем его фишка: если соцсети типа Instagram, Facebook — про имидж, то TikTok — про таланты. Про талант снять видео, спеть, станцевать… Свои фишки будут и у Quibi. В общем, мы будем наблюдать за этой платформой и пробовать экспериментировать с ней.

Об экспериментах с подкастами

Мы думали о подкастах и даже выпустили ряд новостей, где прямая речь выдавалась в аудиоформате. Это была попытка не показывать аудитории картинку, а дать возможность послушать. Нам пришлось решить некоторые SEO-нюансы, но в принципе «зашло» хорошо.

Думаю, подкасты «выстрелят», если найти классных персонажей. Вот возьмем во внимание американский опыт: аудиторию США привлекает, в первую очередь, ведущий, а уже потом темы и приглашенные спикеры. Если же говорить об аудитории именно Нового канала, то эти молодые люди, в большинстве — визуалы. Им проще посмотреть видео и прочесть титры, чем послушать.

И тут есть еще один момент — новоканальская аудитория реагирует на имя. И создавая подкасты, нужно делать ставку на топовых личностей, а потом уже завлекать пользователей интересными историями. Потому что очень важно мотивировать людей сделать первый клик. Если они в названии увидят интересное имя, то кликнут, а потом уже решат: слушать ли им подкаст или нет.

На данный момент тема подкастов более интересна мультиконтентным площадкам, чем телеканалам. Хотя, не исключено, что в 2021 году каналы потихоньку начнут экспериментировать с подкастами, собрав команды профи. Думаю, мы тоже к этому придем.

О создании глобального украинского стримингового сервиса

Такое решение усилило бы борьбу с пиратством. Ведь сегодня каждый медиахолдинг ведет борьбу в одиночку, но создав конгломерат — это делать было бы проще. А еще он удобен и для зрителей, которым не нужно будет искать тот или иной продукт, потому что весь контент будет собран в одном месте. Тем более, что у современной аудитории нет привязки к каналам — им не важен производитель, им важно качество.

Фото: Новый канал

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