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NBCUniversal запустила новый формат интерактивной рекламы

от Telekritika
От Telekritika 261
Главная Диджитал NBCUniversal запустила новый формат интерактивной рекламы

Средний коэффициент конверсии данной рекламы оказался на 30% выше, чем в целом по рынку электронной коммерции США.

Медиакомпания NBCUniversal сообщила о завершении тестирования новой интерактивной рекламы. Благодаря ей зрители могут приобретать товары, представленные в ТВ-шоу, со смартфона во время просмотра. Об этом сообщил TechCrunch.

Для использования данной функции применяют QR-код. Так, во время трансляции в углу экрана появляется объявление с кодом, и если зрителя заинтересовал продукт в объявлении, он его сможет купить с помощью приложения для сканирования таких кодов.

До этого момента NBCUniversal тестировала технологию только в собственных шоу и во время трансляции крупных мероприятий, к примеру, Открытого чемпионата Франции по теннису (спонсором которого выступила компания Lacoste), велогонки Тур де Франс (Zwift), утренней программы Today (Walmart) и шоу Songland (Roli).

Изначально для привлечения внимания ведущие и комментаторы специально указывали на интерактивную рекламу. Теперь же медиакомпания начала показывать интерактивную рекламу во всех своих программах, идущих в прямом эфире.

NBCUniversal сообщила, что во время тестового периода были зафиксированы десятки миллионов действий с интерактивной рекламой. Это привело к тому, что средний коэффициент конверсии оказался на 30% выше, чем в целом по рынку электронной коммерции США.

Руководство NBCUniversal сообщило, что зрителям не стоит беспокоиться о том, что рекламные объявления внезапно заполнят любимые шоу, так как у них будут ограничения: один бренд на программу.

Фото: NBCUniversal

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