💁‍♀️ На DGTL-марафоне #3 выступят телемедийщики

Третий марафон организаторы решили посвятить следующим темам: нестандартные форматы в digital для решения стандартных задач, эффективные продажи через электронные тендеры, диджитал-стратегия 360, особенности работы с инфлюенсерамы.

Среди спикеров марафона заявлены: CEO MoneyveoUA Алена Андроникова, CMO киберспортивного проекта DreamTeam.gg Андрей Чередниченко, Head of Digital «Планета Кино» Толик Козловский, директор по развитию и коммерческий директор дивизиона Digital & Pay TV StarLightMedia Виталий Чирков и Николай Фаенгольд, Co-Founder с Captain Growth Дмитрий Билаш, СЕО Hubber Артем Шевченко и диджитал-директор 1+1 media Анна Ткаченко.

Программа также будет включать две панельные дискуссии. Первая – об эффективных инструментах в диджитал, вторая ‒ о диджитализации продаж и о том, как эффективно продавать с помощью электронных тендеров.

Билеты на DGTL-марафон #3 можно приобрести по ссылке.

Также недавно мы разбирали кейс, как глянцевый паблишер Hearst работает с big data для повышения эффективности продаж.