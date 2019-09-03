Microsoft о цифровой трансформации в странах Восточной Европы

Компания-пионер технологической отрасли Microsoft представила подробный «гид в будущее», в котором подвела итоги собственного исследования и рассказала, насколько компании Центральной и Восточной Европы готовы к digital-трансформации.

Цифровые инновации трансформируют все отрасли, что заметно не только по технологической индустрии. Традиционные экономические «зоны», такие как тяжелое машиностроение, энергетика и государственный сектор, активно изменяются, используя цифровые технологии для повышения эффективности и конкурентоспособности на рынке.

Подрывные технологии в digital

Digital-трансформация – это не блеф. Это смена парадигмы, которая фундаментально меняет саму суть того, как компании делают бизнес. Трансформация становится основным двигателем конкурентоспособности и дает возможность непосредственно влиять на покупателей и клиентов. Во всех индустриях в возможности подрывных технологий не сомневаются. Важно – когда и как технологические изменения произойдут в бизнесе.

«Компании должны полностью овладеть культурой инновационных перемен. В процессе изменений должны участвовать все: от СЕО до новичка-стажера. Только такой подход позволит стать брендам настоящими чемпионами подрывных технологий и осознать всю глубину потенциала», считает Филиппе Рогге, корпоративный вице-президент Microsoft по Центральной и Восточной Европе.

По прогнозам, 83% европейских компаний ожидают общего роста показателей в процессе digital-трансформации. Почти 70% уверены, что IT-технологии станут определяющими факторами развития для их индустрий.

Одним из ключевых решений для успешности бизнеса, по мнению 94% топ-менеджеров, является использование искусственного интеллекта (AI). По статистике, в Центральной и Восточной Европе ожидается увеличение прибыли компаний на 290% уже в следующем году после применения AI-технологий, объем прибыли возрастет с 56 до $221 миллиона. Рынок интернета вещей (Internet of Things) к 2021 году оценивается в $4 миллиарда.

По мнению господина Рогге, «…настоящая digital-трансформация начинается только тогда, когда бизнес полностью осознает необходимость изменения своей внутренней культуры, и организация начинает воспринимать себя как digital-компанию. Недостаточно просто осознавать необходимость изменений. Вся команда должна работать на трансформацию».

Для большинства компаний digital-трансформация является поводом для оптимистических прогнозов. Проведенное Microsoft исследование показало, что большинство глав компаний уверены в том, что новые технологии только улучшат их работу (83% от всех респондентов). И только 7% рассматривают инновации в качестве угрозы стабильности бизнеса. Самым оптимистично настроенным оказался финансовый сектор, который уже наблюдает позитивный рост от использования IT. Более пессимистичными оказались компании, представляющие промышленность. Вместе с тем, почти 81% из них уверены, что перемены – это к лучшему. 11% опрошенных все еще не могут определиться с ответом, как именно подрывные технологии повлияют на процесс производства.

Согласно исследованию, больше всех трансформируется отрасль продаж (Retail), в которой интернет помог существенно сократить издержки, улучшить клиентский опыт и эффективность маркетинговых стратегий продвижения. 87% компаний уже прочувствовали позитивные изменения от внедрения инноваций, сообщает Microsoft.

Подрывные технологии = квалифицированный персонал

В процессе последней технологической революции европейские компании осознали, что прибыльность от внедрения инноваций требует определенных мер и действий, в первую очередь, внутри организаций. Самой большой проблемой, особенно в промышленном секторе, стал недостаточный уровень квалификации персонала. Именно нехватка необходимых навыков может быть нивелирована при помощи внедрения подрывных технологий. Финансовый сектор и торговля, наиболее клиентоориентированные бизнесы, сильнее ощущают растущую конкуренцию, что вынуждает соревноваться за покупателя за счет снижения цены.

Опросив три сектора – финансовый, промышленный и ритейл, – аналитики Microsoft выяснили, какие факторы влияют на успешность компаний по шкале от 1 до 5, где 1 – практически не влияет и 5 – максимально важный.

На вопрос «сказывается ли нехватка квалифицированного персонала на успешности вашей работы», средним показателем для всех трех отраслей стало значение 3,3. Это говорит о том, что бизнес оценивает недостаток актуальных навыков у работников как существенный.

Также факторами, влияющими на замедление роста, стали: усиливающаяся конкуренция, повышение требований к сервису и продукту со стороны потребителей, конкуренция по цене, а также быстрая смена динамики рынка, диктующая большую флексабильность в принятии решений.

Что станет главным двигателем технологической трансформации?

Почти все компании восточноевропейского региона готовы к изменениям. Более того, 23% опрошенных считают, что именно их бизнес станет двигателем инноваций. Еще 30% ожидают, что компании – лидеры рынка будут внедрять инновации, тем самым подавая пример остальным участникам. Не стоит недооценивать новичков. 17% респондентов уверены, что подрывные технологии – дело рук новых игроков. Особенно что касается сферы ритейла: 24% считают, что изменения в этом сегменте за новичками, и всего 21% верит, что их собственные компании способны на большую перемену. Очень незначительное количество респондентов отрицают важность инновационных изменений даже в такой консервативной сфере как промышленность (всего 17% ответили: «Нет, мы не ожидаем больших сдвигов»).

Согласно исследованию, всего одна из четырех компаний видит себя в качестве лидера подрывных технологий.

Команды для процесса цифровой трансформации

Digital-трансформация меняет ландшафт бизнеса и, следовательно, организации вынуждены вносить изменения в кадровую политику, чтобы быть уверенными в том, что «правильные» люди делают «правильные» вещи.

Из всех опрошенных в трех индустриях (финансовый сектор, ритейл и промышленность) 24% компаний внедрили в свою систему отдельные команды для начала изменений, еще 24% создали кросс-трансформационные группы, собранные из специалистов разных подразделений компании. Тем не менее, общая ситуация требует улучшения, потому что 36% все еще недооценивают важность цифровой трансформации. При том, что 2/3 из них готова пересмотреть свои взгляды в будущем. Вполне предсказуема самая критичная ситуация в промышленности, где 44% отрицают возможность трансформации. Это самый большой показатель в сравнении со всеми остальными отраслями. Самым открытым к переменам оказался финансовый рынок, где 33% респондентов ответили, что у них уже работают команды по трансформации.

Самая крупная частная компания в Украине диджитализировалась

Metinvest – крупнейший индустриальный холдинг в Восточной Европе, который использует передовые IT-сервисы, удерживая высокие позиции на глобальном рынке стали.

Компания, ответственная за производство 11 миллионов тонн сырой стали в год, не планирует останавливаться и ставит еще более амбициозные задачи. Украинский промышленный гигант надеется повысить эффективность бизнеса с помощью внутреннего IT-сервиса с использованием платформы Microsoft Dynamics 365. Задачи, которые ставит компания: углубление сотрудничества внутри компании и за ее пределами, сделать бизнес-процессы максимально прозрачными, повысить срок реализации проектов, поддержку бизнеса и команд на всех этапах работы. Внедряя инновационные технологии, Metinvest не просто консолидирует свой успех, а создает предпосылки для роста компании в будущем.

Важным аспектом цифровой трансформации любой компании является использование облачных технологий.

Облачные технологии

Важным аспектом цифровой трансформации любой компании является использование облачных технологий. Этот инструмент позволяет обеспечить онлайн-работу команд, обеспечивает безопасность и хранение больших объемов данных. 86% респондентов уверены, что благодаря облачным технологиям процесс трансформации стал возможен. Особенно в финансовом секторе, где 94% компаний отождествляют инновации в своем сегменте с использованием Big Data, AI и IoT, которые решают большинство стратегических задач бизнеса.

Искусственный интеллект станет в авангарде всех цифровых трансформаций на годы вперед, как в малом бизнесе, так и в индустриях в целом.

Искусственный интеллект на подъеме

Драйвером развития АI стали большие инвестиции, вкладываемые в развитие когнитивных AI- технологий. Такие отрасли, как финансы и ритейл, активнейшим образом используют машинное обучение для анализа данных, создания приложений и клиентских сервисов онлайн. Совокупный доход в Центральной и Восточной Европе в 2017 году составлял 56,7 миллиона, в 2021-м ожидается рост до 221 миллиона. Это рост в 290%. Почему такой резкий скачок? Использование чатботов, работа с датой и omni-channel стали ключевыми для перемен в ритейл-индустрии, трансформировав бизнес-модели и влияние в то, как компании взаимодействуют с клиентами. Искусственный интеллект станет в авангарде всех цифровых трансформаций на годы вперед, как в малом бизнесе, так и в индустриях в целом.

С ростом интереса к разработке приложений и программного оборудования с использованием AI уже к 2021 году такие направления, как противодействие мошенничеству, сервис по автоматической отладке и превентивные меры по устранению угроз, получат в 4 раза больше инвестиций, чем в 2017-м. Особенно это касается ритейл-бизнеса, позволяющего автоматизировать процесс шопинга в e-commerce (объем рынка в 2016 вырос на 22% в странах ЕС). Более четкие рекомендации, выданные алгоритмом, и доступ к партнерским платформам дали реальный рост в продажах. В финансовом секторе использование искусственного интеллекта уменьшило издержки и обеспечило пропорциональный рост дохода компаний на 15%.