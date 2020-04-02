Megogo поддержит образовательный проект «Всеукраинская школа онлайн»

Meдиасервис Megogo присоединился к масштабному образовательному проекту Офиса Президента Украины, Министерства образования и науки, Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций и общественной организации «Освіторія» «Всеукраинская школа онлайн» в качестве еще одной площадки, сообщает пресс-служба.

Проект стартует в понедельник, 6 апреля, в 10:00.

«Пользователи Megogo смогут просматривать уроки в удобном формате. Все уроки будут сохраняться на медиасервисе и станут доступными в любое время со всех устройств, которые поддерживает сервис, а именно: Smart TV, смартфоны, планшеты, медиаплееры, игровые консоли и другие», — говорится в релизе компании.

Также медиасервис создал специальный раздел «Всеукраинская школа онлайн», куда будут добавляться новые уроки. Для удобства, они будут разделены по дням, классами (от 5 до 11) и названиям предметов. Уроки бесплатны и доступны даже для незарегистрированных пользователей.

Для существующих пользователей медиасервиса уроки сформированы также в отдельные интерактивные каналы, которые доступны в разделе «Телеканалы». Всего будет 7 интерактивных каналов в соответствии с классом.

Напомним: ранее стало известно, что Группа «1+1 медиа» поддержала образовательный проект «Всеукраинская школа онлайн».

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!