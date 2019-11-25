Компания основателя eBay запустила новый видеостриминг Topic

Компания основателя eBay Пьера Омидьяра First look media запустила новый стриминговый сервис – Topic. Об этом сообщает Digital Trends.

Сервис не претендует на конкуренцию с Disney+, Hulu и Netfliх. Topic стремится быть узконаправленным и ориентированным на «вдумчивый и значимый контент».

Официально сервис запустился 21 ноября. На Topic можно найти и трехминутные короткометражки, и документальные фильмы, монологи и оригинальные сериалы.

Существует целый ряд как лицензионного контента, так и оригинального, который был создан для потокового сервиса и его подписчиков. К примеру, 5 декабря стартует дискуссионное шоу под названием Rough Draft, в котором известные писатели будут вести беседы о писательстве и не только. Другой оригинальный сериал Miracle – это религиозная драма, созданная продюсерами шоу HBO «Молодой папа».

Также сервис представит уже известные фильмы, такие как «Нам нужно поговорить о Кевине», «Посланник» и «Изгнание».

Помимо потокового видео, Topic также будет предлагать подкасты.

Генеральный менеджер Topic Райан Чанатри рассказал, что весь контент в Topic идентифицирует «состояние ума» и «идет cквозь жанры, формат и время».

Стоимость стриминга – $5 в месяц при годовой подписке или $6 ежемесячно, что дешевле по сравнению с остальными потоковыми сервисами.

Напомним, 12 ноября в США, Канаде и Нидерландах был запущен стриминговый сервис Disney+.

Фото: topic.com

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