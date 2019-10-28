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Microsoft выиграла контракт на $10 млрд на создание облачной инфраструктуры для Пентагона

от Telekritika
От Telekritika 479
Главная Диджитал Microsoft выиграла контракт на $10 млрд на создание облачной инфраструктуры для Пентагона

Amazon долгое время считался лидером гонки, но это изменилось после сомнений Трампа относительно честности компании.

Контракт на 10 миллиардов долларов на предоставления услуг облачных вычислений для Пентагона был заключен с Microsoft вечером 25 октября, об этом сообщает CNN.

Контракт предполагает создание Объединенной оборонной инфраструктуры — Jedi. Срок действия контракта — 10 лет. Также, по условиям соглашения, Microsoft должна сделать министерство более технологичным. 

В свою очередь, компания Amazon, которая считалась фаворитом в вопросе выигрыша тендера, осталась позади корпорации Microsoft. По сообщению CNN, причиной стало то, что президент США Дональд Трамп в 2018 году просил министра обороны «выкинуть» Amazon из гонки за тендер. Данную информацию в Белом доме пока никак не прокомментировали. В Amazon заявили, что они удивлены результатами конкурса.

Напомним, до этого в течение нескольких лет Трамп выражал свое недовольство компанией Amazon и ее CEO Джеффом Безосом, который также владеет The Washington Post. Президент Америки обвинял Amazon в использовании почтовой службы, хотя независимые расследования не согласились с этим утверждением. Он также заявил, что The Washington Post представляет его и администрацию президента в негативном свете.

Кроме фаворитов гонки, в тендере участвовала и компания Oracle, которая приложила все усилия, чтобы замедлить Amazon и разработала документ, утверждающий, что чиновники внутри и за пределами Пентагона сговорились, чтобы помочь Amazon занять первое место.

Ранее cтало известно, что Белый дом отменит свои подписки на The Washington Post и New York Times, так как эти издания часто критикует Трамп.

Фото: Википедия

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