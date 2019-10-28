Microsoft выиграла контракт на $10 млрд на создание облачной инфраструктуры для Пентагона

Контракт на 10 миллиардов долларов на предоставления услуг облачных вычислений для Пентагона был заключен с Microsoft вечером 25 октября, об этом сообщает CNN.

Контракт предполагает создание Объединенной оборонной инфраструктуры — Jedi. Срок действия контракта — 10 лет. Также, по условиям соглашения, Microsoft должна сделать министерство более технологичным.

В свою очередь, компания Amazon, которая считалась фаворитом в вопросе выигрыша тендера, осталась позади корпорации Microsoft. По сообщению CNN, причиной стало то, что президент США Дональд Трамп в 2018 году просил министра обороны «выкинуть» Amazon из гонки за тендер. Данную информацию в Белом доме пока никак не прокомментировали. В Amazon заявили, что они удивлены результатами конкурса.

Напомним, до этого в течение нескольких лет Трамп выражал свое недовольство компанией Amazon и ее CEO Джеффом Безосом, который также владеет The Washington Post. Президент Америки обвинял Amazon в использовании почтовой службы, хотя независимые расследования не согласились с этим утверждением. Он также заявил, что The Washington Post представляет его и администрацию президента в негативном свете.

Кроме фаворитов гонки, в тендере участвовала и компания Oracle, которая приложила все усилия, чтобы замедлить Amazon и разработала документ, утверждающий, что чиновники внутри и за пределами Пентагона сговорились, чтобы помочь Amazon занять первое место.

Ранее cтало известно, что Белый дом отменит свои подписки на The Washington Post и New York Times, так как эти издания часто критикует Трамп.

Фото: Википедия

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