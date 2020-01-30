Коалиция «За вільний Інтернет» против установки скриптов Киберполиции на сайтах СМИ

30 января 2020 года интернет-издание «Полтавщина» опубликовало письмо от Отдела противодействия киберпреступности Департамента киберполиции в Полтавской области, в котором сайту предлагается устанавливать скрипт, разработанный киберполицией, в собственный программный код. Установление этого скрипта должно позволить идентифицировать пользователей, пытающихся анонимизировать себя в сети. Журналисты газеты «Коло» также получили подобные предложения. На такие действия киберполиции отреагировала Коалиция «За вільний Інтернет», в состав которой входят общественные, медийные, правозащитные организации.

От источников организаций-участниц Коалиции стало известно, что подобные письма были получены другими онлайн-медиа в разных регионах Украины.

По мнению Коалиции, предложение установления такого скрипта потенциально угрожает нарушению права на приватность и анонимность пользователей сети, а также права на свободу выражения мнения, которые гарантированы международно-правовыми документами в области прав человека и практикой Европейского суда по правам человека.

«Осознавая потребность в предупреждении преступности в сети, Коалиция считает такие меры непропорциональными и недопустимыми, поскольку этот скрипт (с до конца не известными техническими характеристиками) может позволить собирать данные о всех посетителях того или иного сайта, независимо от того осуществляют они незаконные действия (такие как язык вражды в комментариях) и независимо от воли сайта предоставлять такую информацию», – сообщается в заявлении.

Кроме того, установление подобных программ, считают в Коалиции, может нанести значительный ущерб праву журналиста не раскрывать свои источники, а также существенно подорвать гарантии прав обличителей коррупции, которым закон гарантирует возможность анонимного сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, в том числе через средства массовой информации.

Для того чтобы получить этот скрипт и проанализировать его, Коалиция отправила в Киберполицию соответсвующий запрос.

«Практика Европейского суда по правам человека (решение по делу KU vFinland) и нормы Конвенции про киберпреступность позволяют получать информацию про анонимных пользователей – но только на основании запроса уполномоченного органа власти и только о конкретном пользователе, в отношении которого имеются подозрения о совершении им противоправных действий. При этом, такая процедура должна подвергаться судебному контролю и соответствовать требованиям к надлежащей судебной процедуры», – сообщается в заявлении.

Коалиция «За вільний Інтернет» призывает Департамент киберполиции воздержаться от предложения устанавливать скрипты для деанонимизация пользователей, в нарушение Конституции Украины и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а интернет-издания – отказаться от установки любых технических средств, которые предусматривают деанонимизация читателей.

Фото: Unsplash

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